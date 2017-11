Rio de Janeiro William Bonner aparece com

namorada e internautas não perdoam

William Bonner, 53, namora a fisioterapeuta Natasha Dantas desde abril deste ano. Neste último domingo (12), o jornalista e a namorada foram flagrados no Rio, quando prestigiavam a peça "Ayrton Senna - O Musical", estrelada por Hugo Bonemer, sobrinho do âncora.

Ao lado do filho Vinícius, 20, com sua namorada, Bonner e Dantas seguiram para um jantar romântico. De mãos dadas, eles aparecem trocando beijos e carinhos nas fotos, semelhante às fotos de Fátima Bernardes com Túlio Gadêlha.

As fotos de Bonner, clicadas dez dias depois das de Fátima, geraram comentários no Twitter. Dentre as mensagens, os internautas comentavam que, assim como a apresentadora de "Encontro", o jornalista estava curtindo a nova fase.

Outros seguidores defenderam a ideia de que Bonner sentiu "inveja" da ex-mulher, que virou assunto na internet com o namorado vinte e cinco anos mais novo. Também exista quem diga que o fato de Fátima ter assumido o namoro tenha incentivado Bonner a deixar de esconder seu relacionamento.