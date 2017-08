Duas temporadas 'Will & Grace' volta à TV uma década

após encerramento da série original

Após mais de dez anos do encerramento de "Will & Grace", a série volta à TV em duas novas temporadas. A primeira, com 16 episódios, vai ao ar em 28 de setembro nos Estados Unidos.

O seriado, exibido de 1998 a 2006, conta a história do advogado gay Will Truman e de sua melhor amiga Grace Adler, que moram juntos na cidade de Nova York. Os atores Debra Messing, Eric McCormack, Megan Mullally e Sean Hayes reprisarão seus papéis nas duas temporadas extras.

O encerramento da série saltou 20 anos no futuro, mostrando Will e Grace casados com seus respectivos parceiros e deixando os filhos na faculdade. Contudo, o revival vai descartar o final da série, trazendo os protagonistas solteiros e morando juntos novamente.

"Passamos a maior parte do tempo tentando decidir como poderíamos fazer a melhor versão da série", disse o cocriador Max Mutchnick à "Entertainment Weekly". "Aquele final nos deixou em estado de luto. Você escreve um final porque a série acabou e nunca pensa que ela pode voltar."

David Kohan, com quem Mutchnick cocriou a série, explica a decisão de ignorar os acontecimentos do final. "Se eles tivessem filhos, a série teria que ser sobre eles como pais, pois os filhos seriam prioridades em suas vidas. E se não fossem prioridades, eles ainda seriam pais, só que pais ruins. E, francamente, nós não queríamos vê-los sendo pais bons ou ruins, queríamos apenas que fossem Will e Grace."

Ao longo de suas oito temporadas, "Will & Grace" foi indicada a 27 Globos de Ouro e 83 Emmys, vencendo o último por 16 vezes. No Brasil, a série é transmitida pelo Canal Sony, porém o revival ainda não possui data de estreia no país. Veja o teaser: