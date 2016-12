COMPORTAMENTO Viajar gera mais felicidade para as pessoas do que se casar, diz pesquisa Ao menos 3/4 das pessoas reservam viagens para levantar moral

Uma pesquisa realizada pelo portal "Booking.com", mostrou que 49% das pessoas dizem que uma viagem as deixam muito mais felizes do que o próprio dia do casamento, enquanto 51% preferem viajar a sair com o próprio companheiro ou companheira. Os dados mostraram ainda que 3/4 das pessoas reservam uma viagem quando tem necessidade de ter uma "bela dose de felicidade" e que sete em cada 10 dizem que os melhores momentos de uma viagem são aqueles que fazem com que eles se sintam em casa no hotel ou casa alugada.

Mesmo sem importar o rumo da viagem, a verdade é que a pesquisa mostrou que viajar deixa as pessoas felizes. Isso vale tanto para um dia em uma pequena vila ou para hospedar-se em um hotel cinco estrelas à beira-mar.

Segundo o "Booking.com", o estudo entrevistou 17 mil pessoas em 17 diferentes países e mostrou ainda que 70% as pessoas se consideram mais felizes viajando do que ter bens materiais. Os números mostraram que 56% dos entrevistados preferem viajar a comprar vestidos, joias ou outros acessórios e quase a metade (48%) preferem fazer uma viagem a reformar a sua própria casa.

O efeito emocional de uma viagem está presente em todos os momentos, do planejamento ao pós-viagem. A fase de organização dá a sensação de felicidade imediata para 72% dos entrevistados.

Mais da metade (56%), diz ter o "top" da felicidade quando reserva as férias e, especialmente, quando recebe uma rápida confirmação dos aluguéis.

"Em um mundo em que o tempo é sempre mais dinheiro, quem viaja quer um retorno de investimento mais precioso, que valha além do tempo ou do dinheiro. Uma viagem bem organizada e que permita receber facilmente uma confirmação instantânea pode fazer com que nosso nível de felicidade drasticamente, independente do tipo de viagem e da duração", diz Shawn Achor, estudioso e especialista em "felicidade".