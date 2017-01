NA VIDA REAL Veja quem se deu bem vencendo

o prêmio em dinheiro do BBB

Iniciou, nesta segunda-feira, 23, o “Big Brother Brasil 17”, e, com ele, o desejo dos participantes de ganhar R$ 1,5 milhão. No entanto, o que muita gente se pergunta é se os vencedores das edições passadas conseguiram fazer bom uso do prêmio. Infelizmente, foram poucos que o fizeram.

Sabe-se que Max Porto, do “BBB 9” e Cida, do “BBB 4”, por exemplo, não tem nada do dinheiro. O primeiro porque gastou tudo e a segunda porque emprestou a quantia e nunca a viu novamente.

Munik Nunes, do BBB 16, investiu o dinheiro em seus estudos e empresas. Além disso, ganha muito com posts publicitários em suas redes sociais.

Vanessa Mesquita, do BBB 14. Amante dos animais, a campeã investiu R$ 1,5 milhão em um clínica veterinária para animais abandonados. Sucesso no empreendimento, ela conseguiu inúmeros patrocinadores.

Marcelo Dourado, do BBB 10, investiu R$ 1,5 milhão que ganhou em uma linha de roupas e acessórios, além de abrir uma academia no Rio de Janeiro, multiplicando a quantia.

Diego Gasques, do BBB 7, investiu em sua própria construtora e hoje tem um patrimônio bem maior do que o inicial, de R$ 1 milhão. Além disso, chega a cobrar R$ 10 mil por aparições em eventos.

Mara Viana, do BBB 6, conseguiu transformar o prêmio de R$ 1 milhão em R$ 8 milhões, com a compra de uma pousada e aluguéis de imóveis.

Kleber Bambam, vencedor do BBB 1, ganhou, na época R$ 500 mil. Com bons investimentos na compra e venda de imóveis e quiosques de praia, hoje seu patrimônio é de R$ 5 milhões.