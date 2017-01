Com tudo Veja passo a passo da maquiagem

de sereia para o Carnaval

O sereísmo nunca esteve tão em voga quanto agora. Seja por conta da nova personagem de Isis Valverde em "A Força do Querer" -- a bela irá interpetar uma adepta ao sereísmo, ou seja por causa da febre na internet, a questão é que a maquiagem de sereia é aposta certa para este Carnaval 2017.

A convite do QUEM Inspira, a make up artist Cintia Fonseca, e sua assistente, Simone Lacombe, da escola MADRE, reproduziram uma maquiagem de sereia elegante e fácil para você arrasar na hora da folia.

"Esta é uma maquiagem chique e com uma proposta de sereia mais clean. É claro que você pode escolher a cor de sombra que quer usar, até mesmo mudar as lantejoulas", explica Cintia. "O importante é fazer uma pele iluminada, com aspecto dourado". Animou? Então veja o passo a passo!

1. O grande truque desta make é iluminar as têmporas antes da base. "A ideia é de uma pele fresh, então vamos apostar em várias camadas de iluminador [usamos o Iluminador Sun Bean BENEFIT]. Para termos um efeito de pele bronzeada, aposte em uma base um tom mais escuro que sua cor de pele. "Ah, e não abra mão do protetor solar. Passe antes da base ou escolha uma que tenha FPS", diz.

2. Nos olhos, Cintia indica um primer para receber a sombra [usamos o Primer de olhos Paint Pot cor Painterly MAC]: "Aposte em produtos que resistam ao calor e ao suor". Dica: espalhe bem o primer para não ficar com aspecto craquelado. Com uma sombra cintilante, ilumine o canto interno dos olhos.

3. "Com uma sombra marrom opaca, aplique o produto no côncavo. "Você pode arrastar a sombra pra fora, como se fosse fazer um olho gatinho", explica.

4. Aplique uma sombra marrom metalizada ma pálpebra móvel. "Mescle as sombras para que elas não fiquem com as bordas aparentes", diz. [Usamos a Sombra marrom opaca paleta Naked Ultimate Basics URBAN DECAY e o pigmento dourado 2209 CATHERINE HILL].

5. Para dar um tchan a mais, aplique uma sombra avermelhada abaixo dos olhos. "Escolha um cílios postiços babado. Esta é a hora de ousar! ", diz Cintia. Dica: a cola de cílios ideal é aquela com aspecto pegajoso, nem tão líquida, nem tão seca.

6. Aposte em um blush cor de pêssego e carregue mais no iluminador. [ Misturamos mais um iluminador, o Iluminador Fine Gold 003 PAT MCGRATH LABS].

7. Após colados os cílios, faça um traço com delineador para dar liga.

8. Para abrir o olhar, Cintia escolheu um lápis branco ou bege e passou na linha d'água dos olhos [ Usamos o Lápis Bege CATHERINE HILL].

9. "Escolhi lantejoulas furta-cor, mas você pode variar conforme o gosto", explica a maquiadora. Para aplicar, use uma pincel e segure firme.

10. Passe a cola para cílios nas lantejoulas e vá colando conforme o desenho desejado. "Vamos fazer com que elas pareçam escamas", diz.

11. Para dar o toque final, cole uma pérola no centro das sobrancelhas.

12. Voilá! Finalize com um gloss rosa ou cor de boca. "Você pode reforçar os olhos com as sombras utilizadas para deixar mais marcado", diz.