ANO NOVO Veja opções de festas no Réveillon;

preços vão de R$ 80 a R$ 3.650

Faltando menos de um mês para a virada, encontrar a opção ideal de festa de Réveillon nem sempre é fácil. Para ajudar turistas e moradores do Rio com esta tarefa, o G1 preparou uma lista com dicas para diferentes bolsos e estilos.



A relação inclui eventos em todas as regiões da cidade, e festas com preços entre R$ 80 e R$ 3,8 mil. Entre os atrativos estão shows com participações de estrelas da música de estilos variados como Anitta, MC Marcinho e Marisa Monte, além de DJs badalados. Os interessados nas festas devem levar em consideração que a maioria dos eventos tem preços que vão aumentando conforme a festa se aproxima - vale a pena conferir nas páginas oficiais dos eventos se os valores sofreram alterações. As opções do que é incluído no valor pago também variam.

Confira a lista:

1) TheWhiteHaus - NewYearsEve

Local: The Mansion Rio - Santa Teresa/ Rua Dr Julio Otoni 254, Santa Teresa

Evento dá direito à brinde com Champagne na virada, open bar e mesa e serviço volante do bar RIBA, além de transfer com vans saindo do Baixo Gávea. Festa traz como atrações Cadinho, João Brasil, Larissa Busch, Jonas Rocha, Carol Emmerick, Diana Bouth, Croma, Mary Zander, Leondre, Bhering e Jessica Lobo.

Ingressos: lote extra R$ 650

2) Réveillon Rio Maravilha 2017

Local: Hotel Royal Tulip - São Conrado/ Avenida Aquarela do Brasil, 75

Anitta vai embalar a festa de Réveillon no Hotel Royal Tulip. Além da cantora pop, Naza Brothers, Ugo e Bruno, Fuck The Format e Jeff Tavares agitam o local. Bebidas e comidas liberados.

Ingressos: 5º lote: R$ 980 (feminino) e R$ 1.080 (masculino)

3) Réveillon do Bar Bukowski 2017

Local CMPV - Praça General Tibúrcio, s/n - Urca

Primeiro Réveillon Rock in Roll do Rio. Entre as bebidas estão Vodka Absolut, uísque Jameson, Gin Beefeater, Aperol, cerveja, refrigerante, suco e água.

Ingressos: 3° lote: R$ 780 (feminino) e R$ 880 (masculino) - entradas inteiras

4) O Réveillon do Rio

Local: Estádio do Maracanã

O estádio do Maracanã também vai ser palco de uma festa de réveillon no Rio. Quem comanda a pista de dança no evento é o badalado DJ brasileiro Vintage Culture. Lazy Bear e RDT também estão entre as atrações. Valor do evento inclui bebidas, comidas, pós-ceia e café da manhã.

Ingressos: R$ 980 + taxas (feminino) e R$ 1.180 (masculino)

5) White Rooftop 2017 : The Two Terraces New Year's Eve in Rio

Local: Complexo Lagoon - Lagoa/ Avenida Borges de Medeiros, 1424 - Lagoa

O evento é ideal para quem gosta de pop, funk e jazz. Entre as atrações: Cix & Yasmin, True Love, Zedoroque, Rapha Lima, Fica Comigo, Andinho, João Brasil, John Failly, Tarantino Disco Jazz Trio, Marie Bouret, Etto, Marcelo V'RE, Juliano Junot, Leo Paes Leme, Felipe Guga e Mary Lou.

Ingressos: A partir de R$ 720

6) Réveillon do Morro 2017

Local: Bondinho do Pão de Açúcar - Av. Pasteur, 520 - Urca

Uma das festsa mais aguardadas será produzida, pela primeira vez, pela equipe da Party Industry, criadora do Baile do Zeh Pretim, Mardi Gras, Fica Comigo. A festa será comandada pelo Bloco Encanta Marisa, criado em homenagem à cantora Marisa Monte, com participação da cantora e atriz Emanuelle Araújo, ex-vocalista da Banda Eva. A banda Moinho completa a farra. Os DJs Roger (Festa Americana), Zedoroque (Baile do Zeh Pretim), Cix & Yasmin (Fill the Cup), Etto (Bar Londra), Mary Lou (WineHAUS), Fábio Tepper e Projeto Rock’n’House vão estender a festa até o amanhecer.



Tipos de ingressos

Morro da Urca: O ingresso Morro da Urca inclui buffet completo, com open bar, sobremesas, café da manhã, acesso aos shows e mesas sem lugar reservado. A partir de R$ 590.



Ingresso Mirante VIP: Quem optar pelo ingresso Mirante VIP, terá uma área especial reservada, no Mirante do Morro da Urca, de frente para o Pão de Açúcar, com direito a buffet completo com open bar e, ainda, acesso ao Pão de Açúcar, das 22h30 às 01h30 – a 396 metros de altura – com uma vista privilegiada da queima de fogos da Praia de Copacabana e diversos outros pontos da cidade do Rio de Janeiro, além de bebidas diferenciadas servidas no Pão de Açúcar, de 22h30 às 1h30. Há somente 150 ingressos disponíveis. A partir de R$ 990.



Ingresso Cota 200: Terá uma área especial reservada, no renomado restaurante COTA 200, com direito a buffet completo com open bar, e acesso ao Pão de Açúcar, das 22h30 às 01h30 – a 396 metros de altura – com uma vista privilegiada da queima de fogos da Praia de Copacabana e diversos outros pontos da cidade do Rio de Janeiro, além de bebidas diferenciadas servidas no Pão de Açúcar, de 22h30 às 1h30. Somente 100 ingressos disponíveis. A partir de R$ 1.350.

7) Réveillon Cidade Maravilhosa

Local: Museu de Arte Moderna - MAM/ Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

No local, a pista de dança fica por conta do Carrossel de Emoções, DJ Giordanna Forte e DJ Gagau Dieckmann. O buffet é assinado pelo restaurante Laguiolle, com menu degustação, mesa sustentação e café da manhã; entre as bebidas espumante, uísque, sake, sucos, drinques com vodka e refrigerante.

Ingressos: a partir de R$ 350

8) Réveillon Vivere

Local: Clube Reserva - Alto da Boa Vista / Estrada das Furnas, 572

Atrações são Fabiano e Bonatto (Sertanejo Universitário), Faz Assim (Retrô), DJ Tubarão (Funk) DJ Barão e DJ Baroli (Open Format - Hip-hop e House

Ingressos: a partir de R$ 300

9) Réveillon da Gávea

Local: Sociedade Germania - Gávea/ : Rua Antenor Rangel, 210

O bloco Fica Comigo é uma das atrações principais do evento, assim como Mc Marcinho. Perfeito para quem curte samba, pop e funk.

Ingressos: a partir de R$ 470

10) Réveillon Dreams

Local: Sitio dos Amigos - Taquara/ Estrada Pau da Fome, 1.965

Festa que mistura muito funk, samba e sertanejo: DJ Tubarão, DJ Duda Santos, DJ Marco Moura e Grupo Domínio do Samba.

Ingressos: a partir de R$ 250

11) Réveillon Iate Club 2017

Local: Iate Clube - Urca/ Av. Pasteur, 333

A banda Jamz, Bruno Bonatto, George Israel e Banda, DJ Daniel das Micaretas e DJ Ronaldo animam a festa. Buffet Laguiolle e muitas bebidas liberadas.

Ingressos: 2° lote: R$ 900

12) Réveillon Celebrare

Local: Clube Monte Libano - Lagoa/ Av. Borges de Medeiros, 701 - Leblon

Festa para toda a família. Atrações: Banda Celebrare, Banda Kenzzy, Bateria da União da Ilha, Sertanejo com João Lucas e Adriano, Samba com Grupo Samba Art, Marchinha com Cordão do Bola Preta e os melhores DJ's da cena carioca. Sistema all inclusive, open bar premium, buffet e recreação infantil.

Ingressos: a partir de R$ 484

13) Réveillon 2017 Gilda no Cantagalo

Local: Gilda no Cantagalo - Copacabana/ R. Saint Roman - Morro do Cantagalo

Atrações: Grupo Arruda e DJs

Ingressos: a partir de R$ 250

14) Réveillon Laje do Neguinho

Local: Laje do Neguinho - Rua Dr. Olinto Guimarães, 74 - Vidigal

Evento no Vidigal reúne os DJs Torré e Rjay, além de uma bateria de escola de samba

Ingressos: a partir de R$ 80 (meia entrada infantil)

15) Réveillon do Mirante

Local: Mirante do Arvrão - Vidigal

Para quem quiser passar a virada do ano com uma das vistas mais badaladas da cidade. Atrações: DJ Bibiu (Sambinha), DJ Rodrigo Mattos e Banda Toda Forma de Amor

Ingressos: a partir de R$ 250

16) Réveillon na Escuna 2017

Local: Marina da Glória

Festa a bordo da Escuna, saindo da Marina da Glória, na Baia da Guanabara, passando pela Praia do Flamengo, Praia de Botafogo, Morro da Urca, Forte de São João, Pão de Açúcar, Copacabana (Queima de Fogos), Praia de Piratininga, praia de Jurujúba, Costão de Niterói, Rio Ponte Niterói,Aeroporto Santos Dumont, Ilha Fiscal e voltando para a Marina da Glória. Buffet de salgados, bebidas e drinks diversos. DJ André Pheelipe tocando todos os ritmos.

Ingressos: a partir de R$ 750

17) Réveillon Espetto Carioca Lounge

Local: Espetto Carioca Lounge - Recreio dos Bandeirantes

Serviço de buffet completo e um open bar com espumante. Atrações: Thiago Viana e DJ Marlon.

Ingressos: 3° lote: R$ 200 (feminino) e R$ 250 (masculino)

18) Réveillon Belmond Copacabana Palace

Local: Copacabana Palace/ Avenida Nossa Senhora de Copacabana,

Uma das festas mais tradicionais do Rio tem muito requinte e alta gastronomia. Com vista única para a orla de Copacabana, o hotel oferece três opções de ceias nos restaurantes Cipriani, MEE e Pérgula, com direito a DJ na área da piscina do hotel, além da famosa festa de Réveillon nos tradicionais salões Nobre, Golden e Frontais. Com ceia assinada pelo novo chef executivo do hotel, o francês David Mansaud, a festa nos salões do hotel inclui bebidas variadas, champagne Veuve Clicquot e show ao vivo da banda SP3 a partir das 21h30, além de vista privilegiada para o show da virada e para a incrível queima de fogos da Praia de Copacabana. O convite custa R$ 3.650 (mais taxas) por pessoa e exige traje passeio ou branco.



O cinco estrelas também oferece opções para quem quiser jantar em um de seus restaurantes.Localizado à beira da mítica piscina do hotel, o Pérgula oferece buffet completo assinado pelo chef Filipe Rizzato, servido a partir das 20h. O preço é R$ 2.850 (mais taxas) por pessoa. No estrelado restaurante pan-asiático MEE, o menu da noite foi elaborado pelo chef Kazuo Harada, considerado um dos dez chefs mais promissores do Brasil e ganhador de uma estrela Michelin em 2015 e 2016. A ceia, que será servida a partir das 20h, custa R$ 2.950 (mais taxas) por pessoa.



Já a luxuosa ceia do restaurante italiano Cipriani será comandada pelo chef recém-chegado da Toscana, Aniello Cassese. O menu inclui pratos tradicionais da região como “raviolini de cotechino e trufas”, “foie gras e caldo de lentilhas” e “filé a Rossini”. O jantar, também servido a partir das 20h, será harmonizado pelo head sommelier do hotel, Ed Arruda. Os clientes terão direito a champagne Dom Pérignon. A ceia custa R$ 3.150 (mais taxas) por pessoa.

19) Réveillon Rede Windsor

Locais: Copacabana, Leme e Barra da Tijuca

Para quem quer curtir a virada do ano em grande estilo, a Rede Windsor promete festas temáticas com direito a shows ao vivo, ceias de luxo e ainda queima de fogos para assistir de camarote dos principais hotéis da rede, localizados nas praias de Copacabana, Leme e Barra da Tijuca.



A festa do Windsor Barra Hotel terá o tema “Um Sáfari na África" com decoração inspirada nos principais elementos africanos. O luxuoso cardápio contará com 15 tipos de salada, pratos quentes, frios, sobremesas, open bar e ainda uma estação de sushi e sashimi. A banda Anjos da Noite agitará a festa com ritmos variados. Os convidados poderão assistir ao show da queima de fogos do hotel e na orla da Barra de Tijuca. O menu é assinado pelo Chef Manoel. Preço por pessoa sai por R$ 860. Crianças até cinco anos não pagam e as de 6 a 12 anos têm 50% de desconto.

O Windsor Atlântica, que está localizado em um ponto estratégico de Copacabana, com uma vista privilegiada para o show de fogos. No restaurante Alloro, o jantar degustação tem o cardápio assinado pelo renomado Chef Luciano Boseggia e harmonizado com vinhos selecionados pelo nosso Sommelier. Bebidas inclusas no valor. Já no restaurante The View, o buffet completo com saladas, frios diversos, pratos quentes sobremesas e bebidas. A queima de fogos poderá ser assistida na área externa do 4º andar com vista privilegiada da Praia de Copacabana. A festa ainda contará com um Dj. A festa no Alloro custa R$1.300 por pessoa e no restaurante The View custa R$ 1.600 por pessoa.



O Windsor Leme preparará uma festa com buffet completo, pacote de bebidas liberadas e banda ao vivo. O valor por pessoa é R$ 850. Criança de 6 a 10 anos paga 50% sobre o valor do pacote (R$ 425,00). Crianças até 5 anos não pagam. Dentre os pratos servidos na noite, Cavaquinha Grelhada ao Molho de Ervas Finas, Canelone de Ricota e Damasco ao Gratin, Costeleta de Cordeiro ao Molho de Menta e dentre outros.

20) Réveillon Palaphita Lagoa

Local: Palaphita Lagoa/ Avenida Epitácio Pessoa s/n°, quiosque 20, Lagoa

Em seu sexto ano consecutivo, o evento traz para a festa da virada as atrações Rodrigo Lampreia, Bernardo Malta, MC Marcinho, DJ Jason Salles e DJ Jonny Green. Buffet especial com especialidades amazônicas, comida japonesa, fondues e bebidas diversas.

Ingressos: 2° lote: R$ 540

21) Hotel Grand Mercure

Local: Avenida Salvador Allende, 6555 – Barra da Tijuca

Em sua segunda edição, a festa no cinco estrelas já é uma das mais exclusivas da cidade, com uma vista panorâmica para o mar. Para toda a família, as duas opções de ceias contarão com espaço infantil com jogos e brinquedos.

Pacotes das ceias (sem hospedagem):

Brisa Restô – 1º Piso

Ceia: R$390 por pessoa, com água, cerveja e refrigerante, buffet Brisa Restô liberado, brinde com espumante e queima de fogos exclusiva. Atração: DJ Adriano Lobo

Í Bistrô – Rooftop

Ceia: R$490 por pessoa, com água, cerveja e refrigerante, buffet Brisa Restô liberado, brinde com espumante e queima de fogos exclusiva. Atração: DJ Beto Brício

22) Reveillon New Mariuzinn 2017

Local: New Mariuzinn - Av. Nossa Senhora de Copacabana, 435 Copacabana

Atrações: DJ Guga Fernandes e música ao vivo com Mar César

Ingressos a partir de R$ 200



23) O Réveillon do Rio

Local: Ilha do Itanhangá - Barra da Tijuca

O evento será embalado pelas atrações Vintage Culture, Lazy Bear, Gabriel Boni e RDT

Ingressos: A partir de R$ 490



24) Festa Fofoca Party - Réveillon Beneficente

Local: Hostel Sol e Mar - Vidigal

DJ Dodô Azevedo é quem comanda a festa no local. A renda da festa será revertida para a ONG SER Alzira de Aleluia, que assiste à população da comunidade do Vidigal.

Ingressos: a partir de R$ 100

25) Réveillon Naval 2017

Local: Clube Naval Charitas - Jurujuba - Niterói

Atrações: Soul Mais Samba, DJ Tubarão, Bicho Solto e Acadêmicos do Grande Rio

Ingressos: a partir de R$ 140

26) Réveillon Rede Sheraton

O Sheraton Grand Rio, único Resort da cidade com o pé na areia, oferecerá quatro comemorações simultaneamente e queima de fogos exclusiva: os restaurantes L’Etoile (R$1.350 mais taxas), Bene (R$640 mais taxas) e Casarão (R$690 mais taxas) oferecerão ceia com menu exclusive, música ao vivo e DJ. Além disso, o Salão Carioca receberá uma festa de arromba também com ceia, show e DJ com open bar (R$890 mais taxas).

Local: Avenida Niemeyer 121, Leblon

Já o Sheraton Barra preparou programação especial: serão duas comemorações, uma no restaurante Terral (R$ 879,00 por pessoa) para os mais animados e outra no Salão Atlântico (R$ 299 por pessoa) para os mais reservados, com ceia e bebidas à vontade. A tradicional queima de fogos no terraço poderá ser vista da areia da praia ou do deck na parte externa do hotel. A grande novidade deste ano é o camarote que comporta até 20 pessoas, que oferece também um garçom exclusivo, uísque, energético e espumante diferenciado.

27) Rio Réveillon 2017

Local: Jockey Clube/ Praça Santos Dumont, 31 - Gávea

Festa no Jockey tem Rodrigo Lampreia, Bateria da Mangueira, DJs convidados como as atrações.

Ingressos: A partir de R$ 280

28) Réveillon do Victoria Rio

Local: Restaurante Victoria Rio/ Rua Mário Ribeiro, nº 410 – Lagoa

O restaurante Victoria Rio, na sede social do Jockey Club, vai realizar sua primeira festa de Réveillon. Será uma noite com bar de drinques, whisky 8 anos, Chandon e menu elaborado pelo chef Marcones Deus. A festa também dá direito a café da manhã e atrações, como a Banda Eletra e o Dj Rodrigo Setta, do Rastropop.

Ingressos: R$ 740

29) Réveillon do Hilton

Local: Hotel Hilton Barra. Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1430 - Barra da Tijuca

As festas de fim de ano no Hilton Barra terão uma série de atrações e opções de pacotes variados. Além de uma queima de fogos exclusiva, o réveillon do hotel terá show do cantor e apresentador Leo Jaime que preparou uma seleção especial de hits para fazer todo mundo dançar muito na virada do ano. A celebração em clima de boas energias para o novo ano também tem DJ até o fim da noite, Kids Club para a alegria dos pequenos, buffet com seleção de pratos que misturam receitas típicas das festas de fim de ano e cozinha contemporânea e open bar com Chandon e whisky Black Label

Ingressos: R$ 899 + taxa de serviço

30) Ano Novo no terraço do Emiliano Rio

Local: Hotel Emiliano Rio/ Avenida Atlântica, 3804 - Copacabana

A noite de Reveillon no Rooftop do Emiliano Rio terá open bar exclusivo de Moët Ice e Moët Ice Rosé. A comemoração celebra a chegada do novo ano, com uma vista especial dos fogos de Copacabana, além de jantar assinado pelo Chef Damien Montecer e DJ para embalar a noite. Além disso o espaço oferece vista para o nascer do sol e um delicioso café da manhã.

A ceia será aberta com cocktail de canapés como os blinis de batata doce e caviar. Durante a festa, as atrações gastronômicas serão: A “Mesa Mar”, um open bar com ostras, caviares, ceviches gelados e os melhores frutos do mar do litoral , uma mesa de frios , fois gras e queijos selecionada pelo chef. Também tem as tábuas de carnes exóticas grelhadas e fatiadas na hora, risotos de moquecas de lagostas entre outros e, para se reidratar, picolés exóticos de frutas, doces finos e croissant do Emiliano com café para celebrar o primeiro dia de 2017.

Ingressos: R$ 3.800

31) Festa de Réveillon do 23 Ocean Lounge

Local: Caesar Park Ipanema By Sofitel - Av. Vieira Souto, 460, cobertura - Ipanema

Com uma das mais belas vistas da Praia de Ipanema, o bar 23 Ocean Lounge, no rooftop do hotel Caesar Park Ipanema by Sofitel, terá uma festa de réveillon imperdível. O cardápio da noite será especial, com buffet de tapas e petiscos, além de comidinhas como polvo a vinagrete, cogumelos marinados, filé de badejo a escabeche e o clássico coquetel de camarão. Outra opção é o risoto de frutos do mar, preparado na hora. Para a sobremesa, o chef pâtissier da casa irá preparar macarons, eclairs, tarteletes de frutas e chocolate e Choux com creme de caramelo. Quem comanda o som da pista é a DJ Vivi Reis. No bar, estão incluídos água, refrigerantes, caipirinhas, cerveja, vinhos e espumante.

Ingressos: R$ 600

32) Réveillon do Hotel Sofitel

Local: Hotel Sofitel/ Avenida Atlântica 4240, Copacabana

Para o Réveillon, o hotel promete experiências inesquecíveis. Quem optar por passar a virada do ano no local terá como uma das opções curtir a noite no Copacabana Lounge. O espaço no Nível E juntará diferentes ambientes, incluindo o badalado Horse’s Neck, para dar uma grande festa, com música ao vivo e os DJs Mary Olivetti, Rodrigo Rodríguez e Levy Gasparian.



Todos poderão desfrutar de um buffet que conta com opções como salada de grãos com tofu defumado; fundo de alcachofra marinado; camarão salteado ao molho bisque com shitake e shimeji; poêlé de cogumelos com aspargos frescos salteado no azeite de oliva; e mousseline de abóbora com cumaru. Entre as sobremesas: Tiramisú de manga e Tartelette de caramelo com flor de sal e nougatine de gergelim.

Ingressos: R$ 1.800 + 10%

33) Ano Novo Grand Hyatt

Local: Grand Hyatt Rio de Janeiro – Avenida Lucio Costa, 9600 – Barra da Tijuca

O Grand Hyatt Rio de Janeiro preparou para sua primeira virada de ano uma grande celebração. O cenário será o Grand Ballroom, onde uma enorme varanda permite uma das deslumbrantes vistas da cidade – a Lagoa de Marapendi e o skyline da Barra. Para animar a noite, acontece um grande show do Monobloco. No repertório, muita música brasileira, incluindo samba, tradicionais marchinhas e pop. Para completar a festa, o DJ Pachu vai apresentar uma seleção variadas de sets.

A festa terá uma seleção especial de antipastos para a comemoração com queijos, frios e conservas, além dos Pães produzidos no próprio hotel e estações gastronômicas com opções de Ravioli de gorgonzola com pera e molho de mascarpone e Risotto de açafrão com lagostim. Evento terá open bar com uma seleção de bebidas premium, que inclui espumante Luiz Argenta 48 meses – prêmio melhor espumante do Brasil 2016 no Salão Brinda Brasil, vodka holandesa Ketel One, cachaça Leblon, gin premium Tanqueray, rum cubano Havana Club 3 anos, whisky Johnnie Walker Black Label, e o escocês Glenmorangie, vinho argentino branco e tinto Luigi Bosca e cervejas Bohemia e Heineken.

Ingressos: R$ 900 (mais taxas)