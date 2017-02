PARA FICAR ATENTA Veja a lista de sete alimentos

proibidos para as mulheres grávidas

Não é fácil seguir o caminho de futura mamãe que você é, quando tantos pequenos prazeres se encontram fora de seu alcance durante estes nove meses.

É verdade, durante este tempo, você vai ter que fazer pequenos sacrifícios, mas pequenos e assegure-se... eles não duram. O prazer de uma gravidez tranquila e o bebezinho lindo e saudável que você vai ter nos braços farão esquecer como um relâmpago as pequenas coisas que você se privou durante estes meses.

OS QUEIJOS

Quanto aos queijos, a mulher grávida pode comer queijos de leite pasteurizado, você vai ver há um deus nesta terra.

No entanto alguns devem ser evitados, como os queijos de massa "fleurie" (queijos macios de massa mofada, como o Camembert, Brie...), de massa "lavée" (massa lavada, como o munster, livarot...), massa "persillée" (massa de estrias azuis, como o Roquefort, Gorgonzola...) e todos os queijos de leite cru e também os queijos ralados industriais.

É importante retirar todas as cascas toda vez que você for comer um pedaço. Todos os produtos de laticínio crus, sem exceção, são colocados de lado neste período.

SEM ÁLCOOL

Mesmo se não se trata de um alimento propriamente dito, é a primeira coisa na qual se pensa. É preciso saber que o álcool é um agente teratogênico do qual os efeitos nocivos, notadamente sobre o sistema nervoso central do feto, são bastantes conhecidos.

Não se conhece a dose precisa destes efeitos deletérios, portanto, é preciso ser prudente e evitar toda consumação no interesse do bebê. Entretanto, existem alternativas com cervejas sem álcool, graças às quais você pode beber alguma coisa de mais "festivo" em suas saídas ou jantares.

BEM COZIDO

Mesmo se o consumo de proteínas continue uma coisa importante, é preciso ter cuidado quanto modo como elas são consumidas. As carnes proibidas para estes 9 meses são as carnes cruas (tartare, carpaccio...), carnes de caça (marinadas ou defumadas).

O cozimento é preciso também ser verificado, a carne pouco cozida, mal passada, não é admitida porque sempre tem risco. A listeriose e a toxoplasmose são bactérias que se desenvolvem nestes produtos e é por isto que é preciso tomar todas as precauções.

SOBRE OS FRIOS

Eles também estão na mesma categoria das carnes a evitar. Inútil dizer que estamos nos referindo a todos os tipos de frios. São proibidas, as rillettes, os patês, os presuntos secos, salaminhos e outros da mesma família. Bom, não é por longo tempo. Limitando assim as bactérias ao máximo, a fim de evitar a listeriose e manipular a saúde fetal.

PEIXES NO GRILL

Sim, a pequena frase do seu companheiro, quando vocês chegam no restaurante japonês, não é uma brincadeira: "Querida, lembre-se. Você, você não tem direito aos sushis. Bye-bye peixes crus". Na verdade é preciso evitá-los pois eles são portadores de germes e potencialmente tóxicos com a listeriose.

Outros produtos do mar a colocar de lado durante este período, são os frutos do mar (mariscos, crustáceos, etc.) do mesmo modo que os peixes defumados (defumado não significa que as bactérias foram eliminadas).

PERIGO DA MAIONESE

Grávida, você é muito mais vulnerável e por conseguinte, evite todos os molhos à base de ovos crus. estes são sensíveis às bactérias e mais particularmente às salmonelas e a listeriose. Portanto coloque o risco de lado, se você não sabe se você é imune ou não a estas bactérias.

FRUTAS E LEGUMES

Durante a gravidez, eles são mais que necessários para cobrir as necessidades em micro nutrientes da mamãe e do feto.

Mas é preciso ficar vigilante em seu estado. Na verdade, você deve ter certeza que estes últimos estejam bem lavados, que não têm nenhum resíduo de terra e que foram bem higienizados. Você pode fazer isto com água e vinagre branco, a fim de eliminar as bactérias presentes. Graças a isto, você não vai se privar das deliciosas frutas.