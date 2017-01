Bizarro Vaca é resgatada após ficar entalada em lago parcialmente congelado

Uma vaca foi resgatada em Monmouth, no estado do Oregon (EUA), após ficar entalada em um lago parcialmente congelado.

No resgate, o proprietário do bovino contou com a ajuda de um amigo e de um policial do condado de Polk.

Segundo o xerife Mark Garton, a vaca não ficou ferida.