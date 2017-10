Falta aprovação Uber faz proposta de R$ 10 milhões para patrocínio do Carnaval do Rio

A Riotur encerrou, na última sexta-feira (27), o segundo Chamamento Público para o Carnaval do Rio 2018. A empresa Sagre Consultoria, representando o Uber do Brasil, apresentou a proposta de assumir integralmente o Caderno de Encargos do evento - documento lançado pela Riotur para empresas interessadas em patrocinar do Carnaval - avaliado em R$ 10 milhões, na modalidade "oferecimento do Carnaval".

Do total oferecido pelo Uber, R$ 6,5 milhões vão ser direcionados às 13 escolas do Grupo Especial – cada uma receberá R$ 500 mil. O valor restante será destinado à montagem da infraestrutura dos desfiles dos grupos de acesso, realizados na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, na Zona Norte.

Agora a proposta vai ser avaliada pela Comissão Julgadora e pelo Jurídico da Riotur para ser aprovada. A Ambev foi a primeira empresa aceita no primeiro chamamento e ofereceu R$ 8,1 milhões – estes serão direcionados ao financiamento do carnaval de rua.

Caso a proposta do Uber seja aceita, o Carnaval do Rio contará com dois patrocinadores, diminuindo os gastos públicos da festa. No entento, a Riotur ainda pretende lançar mais um caderno de encargos para o evento.

"Estamos felizes com outra resposta positiva à nossa iniciativa que trouxe ainda mais transparência ao processo comercial do Carnaval. Agora, a proposta passará por uma análise jurídica e também por parte da comissão julgadora", disse o presidente Marcelo Alves.