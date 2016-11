Jack Dorsey Twitter suspende conta de presidente

da rede social por ‘erro interno’

O Twitter suspendeu a conta de Jack Dorsey, presidente-executivo e um dos fundadores da rede social, nesta terça-feira (22).

As pessoas que tentavam acessar o perfil do executivo, segundo informou o site “Gizmodo”, eram avisadas de quem um “erro” havia ocorrido. O informa dizia: “a conta que você está tentando ver foi suspensa”.

Na madrugada desta quarta-feira (23), o próprio Dorsey, após reaver o acesso ao seu perfil, comentou o incidente. Segundo ele, “a suspensão foi um erro interno”.

Ainda que tenha sido impedido temporariamente de entrar em sua conta pessoal fornecida pela empresa que preside, o executivo tratou a situação com bom humor.

Ele escreveu no tuíte em que tratou do caso a mesma frase com que inaugurou o microblog em 21 de março de 2006. “Acabando de configurar meu twttr... de novo”.