ESTREIA EM MARÇO Trailer final de "A Bela e a Fera" apresenta dueto de Ariana Grande e John Legend

A Disney divulgou nesta segunda-feira (30) o trailer final da versão com atores de "A Bela e a Fera", que estreia em março deste ano no Brasil. O vídeo mostra, pela primeira vez, um trecho do dueto de Ariana Grande e John Legend para a clássica música tema do filme.

A canção foi escrita para animação de 1991 por Howard Ashman e Alan Menken, que ganharam um Oscar pela composição. Ela foi originalmente cantada pela atriz Angela Lansbury e, mais tarde, regravada por Celine Dion e Peabo Bryson para a trilha sonora do longa.

O trailer também mostra Bela, interpretada por Emma Watson ("Harry Potter"), como uma jovem amante de livros na pequena aldeia onde vive antes de ir parar no castelo da Fera.

A nova versão de "A Bela e a Fera" recria a animação, que arrecadou US$ 424 milhões no mundo todo e se tornou o primeiro longa do gênero a ser indicado ao Oscar de melhor filme. O elenco tem ainda Dan Stevens ("Downton Abbey") como a Fera, além de Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Thompson, Josh Gad e Stanley Tucci.

CONFIRA O TRAILER LEGENDADO: