CRIME Títi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, sofre novo ataque racista

Na tarde desta sexta-feira (30), Títi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, sofreu um novo ataque racista na web. Desta vez, uma internauta comentou em uma foto postada por Bruno, em que ele aparece com a filha e a mulher no mar, momento festejado pela atriz, que o ator deveria devolver a criança para a África ou jogá-la no lixo.

Muitos seguidores saíram em defesa da menina clicada recentemente comendo melancia. "Família linda. Deveria ser exemplo para muitas outras", avaliou um fã. "Bruno, denuncia essa racista. Ela precisa pagar", pediu outra. "A Títi é a criança mais linda do mundo. Impressionante ter alguém com um pensamento tão mesquinho".

Vale lembra que há alguns meses Títi sofreu esse mesmo tipo de agressão na internet. Na época, Bruno denunciou a situação na polícia e sete pessoas foram ouvidas. O ator e sua mulher também divulgaram uma nota pedindo que os pais falem mais com seus filhos para impedir esse tipo de preconceito.

"Agradecemos a policia por ter elucidado todo o caso da agressão a nossa filha. Temos consciência de que ela é apenas mais uma das milhares de pessoas vítimas de preconceito todos os dias nesse país, uma país que também é vitima recorrente de falta de investimento em educação e de ações afirmativas contra o preconceito racial. Não podemos ser tolerantes com o preconceito. Preconceito é crime! Converse com seus pais, com seus filhos e na sala de aula, e se for vitima de agressão, denuncie, não deixe passar, temos que colocar luz sobre esse problema".