INSTAGRAM Ticiana Villas Boas volta às redes sociais após prisão de Joesley "Somos tão pequenos diante da natureza. Mas somos parte dela", disse

A apresentadora Ticiana Villas Boas voltou a usar as redes sociais, neste sábado (4), pela primeira vez desde que o marido, o empresário Joesley Batista, foi preso na operação Lava Jato.

Ticiana publicou uma imagem no Instagram de uma viagem à chapada Diamantina e refletiu sobre seus últimos meses.

"Somos tão pequenos diante da natureza. Mas somos parte dela e de Deus. Acredito na força e justiça divinas. Acredito no poder do tempo, que é o senhor da razão", declarou a artista.

"Passei os últimos seis meses me apegando a isso e a Deus. Essa semana estou caminhando por um lugar muito especial, na minha terra, com amigos do coração. Lugar onde passei boa parte da minha infância e adolescência, que sempre me revigorou e acolheu. Conectada com a natureza, estou ganhando forças para voltar a viver e lutar", acrescentou.

Antes da postagem deste fim de semana, o último post de Ticiana tinha sido um comunicado do SBT sobre o afastamento da apresentadora do "Bake Off Brasil", em maio, quando áudios de de uma conversa de Joesley com o presidente Michel Temer, que faziam parte de acordo de delação premiada do empresário, haviam sido divulgados.

Em setembro, Joesley foi preso, acusado de ter descumprido pontos do acordo de delação e se beneficiado com a compra de dólares e venda de ações da JBS antes do vazamento dos áudios e de seu reflexo no mercado.