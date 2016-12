Famosos Thiago Servo deixa prisão em Jacareí: 'Momento de agradecer'

Thiago Servo deixou a prisão em Jacareí, no interior de São Paulo, nesta terça-feira, 13. O cantor, que estava preso desde a madrugada de sábado, 10, por não pagar pensão alimentícia, pagou parte da dívida de R$ 500 mil que tinha com a mãe de sua filha e, agora, pretende entrar com pedido de guarda compartilhada.

"Foi feito um depósito num valor que não pode ser divulgado, mas não teve acordo com a mãe da criança. Foi uma decisão muito justa e acertada do juiz. Thiago mostrou que quer criar a filha, quer trabalhar para sustentá-la, mas não pode pagar este valor exorbitante de pensão. É fora dos padrões. Agora, vamos entrar com o pedido de guarda compartilhada e com o pedido de rebaixamento no valor da pensão", contou ao EGO o advogado do cantor, Cezar Maksoud.

'Só quero criar a minha filha'

Thiago Servo conversou com o EGO logo depois de deixar a prisão. "O momento agora é de agradecer. Quero retomar minha carreira e estava passando por um bom momento antes da prisão, mas Deus sabe o que faz", disse o músico, que falou sobre o pedido de guarda da filha. "Vamos pedir para rebaixar o valor da pensão porque é fora da realidade. Meu maior desejo é ver a minha filha. Sempre tive dificuldade de vê-la por causa da mãe. Só quero criar a minha filha, quero a guarda compartilhada. Por melhor mãe que uma pessoa seja, ela não pode impedir que o pai veja a criança", desabafou o cantor.