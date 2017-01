Ciência Teoria que desbanca Einstein e Newton passa em teste com sucesso

Pesquisadores do Observatório Leiden, na Holanda, estão deixando Einstein e Newton um pouco desconfortáveis em seus túmulos. É que um estudo, publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, desafia não só as ideias dos físicos famosos, como também descarta o conceito de matéria escura.

Para entender o estudo polêmico, antes é preciso lembrar da importância de dois dos maiores cientistas da história. Primeiro, temos Isaac Newton, que nos ensinou que a gravidade (essa mesma que fez a maçã cair em sua cabeça) é a força responsável por manter a Terra, o Sol, os planetas e tudo mais que existe no universo no seu lugar. Já Einstein, aprofundando os conceitos de Newton, nos ensinou que a gravidade é tão poderosa que, além de manter os corpos em seus lugares, ela também dobra o espaço-tempo.

Estas ideias são tão importantes que são usadas até hoje, seja em lançamentos de foguetes ou em tecnologias como o GPS. A descoberta das ondas gravitacionais, por exemplo, comprovou um dos principais conceitos formulados por Einstein.

O problema é que, por mais geniais que as teorias sejam, elas não conseguem explicar tudo. Elas falham miseravelmente ao serem aplicadas ao mundo subatômico, por exemplo, o mundo de partículas muito, muito menores do que o átomo. O mesmo acontece quando elas tentam descrever o universo em escala monumental, como os aglomerados de galáxias.

Estes modelos gravitacionais só fazem sentido entre corpos muito, muito gigantes se a matéria escura entrar na história. O movimento de algo tão imenso como os aglomerados de galáxias só poderia ser explicado se existisse mais matéria no universo, alguma coisa que, apesar de ninguém ver, está ali exercendo influência. Foi mais ou menos assim que criaram o conceito de matéria escura — apresentado pela primeira vez em 1930 por Fritz Zwicky e reforçado pelos estudos de Vera Rubin.

"Os físicos não acreditam na existência da matéria escura com base em observações, mas sim porque não havia evidência teórica ou um argumento conceitual que explicasse essas leis [de Newton e Einstein] à medida em que novos fenômenos eram observados", explicou em um artigo o físico Erik Verlinde, especialista em Teoria das Cordas da Universidade de Amsterdam.

É de Verlinde a teoria da gravidade alternativa que foi testada com sucesso pelos pesquisadores do Observatório Leiden. A explicação do físico é que a força da gravidade entre dois objetos distantes decai menos do que se imaginava. Ou seja, a interação entre a matéria conhecida e a energia escura já resolveria o caso. Logo, a teoria dispensa o uso da matéria escura.

Para testar a ideia, o grupo coordenado pela astrônoma Margot Brouwer mediu a densidade de 33.613 galáxias e comparou os dados com a densidade que foi proposta por Verlinde. E tivemos um match. Com base nos dados (e apenas com matéria observável), os cientistas conseguiram explicar algo que Einstein não havia conseguido.



Mas calma. Para validar a ideia de Verlinde uma séries de outras questões ainda precisam ser respondidas. Este é apenas um primeiro passo. Einstein e Newton podem dormir tranquilos, por enquanto.