25 AGO 2017 Por Folhapress 14h:49

Capa do novo álbum de Taylor, "Reputation" - Divulgação Taylor Swift lançou nesta sexta-feira (25), o single "Look What You Made Me Do", que já está disponível no YouTube e nas plataformas de streaming. A faixa integra o disco "Reputation", que será lançado em 10 de novembro, e vem como uma resposta aos rumores de brigas entre Swift e artistas como Katy Perry, Kim Kardashian e Kanye West. "Eu não confio em ninguém e ninguém confia em mim", ela canta. "Desculpe, mas a antiga Taylor não pode atender ao telefone agora. Por quê? Porque ela morreu." A cantora não citou nomes de nenhum desafeto, contudo, os fãs acreditam que o verso "não gosto de seu palco inclinado" foi uma referência para os palcos flutuantes utilizados por Kanye West durante a turnê Saint Pablo, em 2016. O videoclipe oficial de "Look What You Made Me Do" será lançado neste domingo (27) durante o Video Music Awards. Para usuários do Spotify, música já pode ser ouvida clicando aqui. VEJA O LYRIC VIDEO:

