BRASIL Suspeito da morte de cantora de 'chorando se foi' é preso e confessa crime

Um homem foi preso por suspeita de envolvimento na morte da cantora Loalwa Braz Vieira, encontrada morta nesta quinta-feira (19) carbonizada em um carro incendiado em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Civil, ele é ex-funcionário da pousada de Loalwa e confessou ter matado a cantora. Na tarde desta quinta-feira, o delegado percorre a pousada com o suspeito, que aponta diversos pontos que podem ter ligação com o crime.

Segundo a Polícia Civil, um disco da cantora, um HD, um vaso de cerâmica e uma faca foram apreendidos no local. Ainda de acordo com a polícia, homens invadiram a pousada de Loalwa, de 63 anos, onde ela também morava, e a colocaram no carro onde o corpo foi encontrado, na Estrada da Barreira, no Distrito de Bacaxá. A 124ª Delegacia de Polícia investiga o caso.

Logo após a notícia da morte de Loalwa, diversos fãs e amigos prestaram solidariedade nos comentários na última postagem da cantora na rede social.

"Como eu dancei com ela. Deixará saudades. Hoje temos ritmo, mas, infelizmente, não temos letra", disse um deles. Outro fã homenageou a cantora de um dos maiores hits da lambada reverenciando a trajetória da Loalwa. "Que triste, perdemos a rainha da lambada... #ChorandoSeFoi".

Segundo a polícia, homens invadiram a pousada de Loalwa, de 63 anos, onde ela também morava, e a colocaram no carro onde o corpo foi encontrado, na Estrada da Barreira, no Distrito de Bacaxá. A 124ª Delegacia de Polícia investiga o caso.

Segundo a polícia pelo menos dois homens, funcionários chegaram a relatar quatro pessoas, invadiram o local. Ela gritou por socorro e um funcionário foi quem pediu a outro para chamar a polícia. Os dois já foram ouvidos pela polícia.

O trabalho de perícia foi realizado durante a parte da manhã. Um botijão de gás foi identificado no interior do veículo. A pousada também foi incendiada, conforme explicou o comando do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, Leonardo Couri, a equipe foi chamada por volta de 3h40 da madrugada desta quinta para combater um incêndio no imóvel da cantora, o fogo consumiu o sótão.

Segundo o comandante, enquanto a equipe trabalhava na casa, um novo chamado foi feito.



"Era para conter as chamas que consumiam um carro. Dentro do automóvel, a equipe identificou que havia um corpo carbonizado e a perícia foi acionada. Foi tudo muito rápido", afirmou Leonardo Couri. O corpo ainda não chegou ao Instituto Médico Legal de Araruama.

Segundo o comando do 25º BPM está sendo dado todo o apoio necessário ao trabalho da Polícia Civil para que os suspeitos sejam identificados e localizados.

Sucessos da lambada

Loalwa nasceu no Rio de Janeiro e iniciou a carreira aos 13 anos. Cresceu em meio à música, tendo o pai chefe de uma orquestra popular e a mãe pianista clássica. A artista ficou conhecida como a voz da lambada, ritmo que se consagrou nos anos 80. Vocalista do grupo Kaoma, Loalwa alcançou o topo das paradas musicais com "Chorando se foi", que foi levada a 116 países ao longo de duas décadas.

[Artista ficou conhecida pelo hit Chorando se foi (Foto: Divulgação/Facebook)] Artista ficou conhecida pelo hit Chorando se foi (Foto: Divulgação/Facebook)

Ela permaneceu no grupo de 1989 a 1999. Um dos discos mais famosos foi "Worldbeat" (1989), que, além de "Chorando se foi", trazia a faixa "Dançando lambada".

A cantora teve mais de 25 milhões de discos vendidos e mais de 80 discos de ouro e de platina.

Seu talento garantiu reconhecimento dos maiores da MPB, como Gilberto Gil, Tim Maia, Alcione, Maria Bethania, Emílio Santiago, Gal Costa e Caetano Veloso. Esses cantores chegaram a gravar canções com Loalwa entre 1975 e 1985, ano em que ela passou a morar em Paris, logo após o show "Brésil en Fête", no Palais des Sports.

A cantora se apresentou em templos, como Paradis Latin, Méridien (Paris) e Madison Square Garden. A artista era membro da Academia Francesa de Artes, Ciência e Letras, pela qual foi condecorada com a medalha de prata (Prix Throlet).