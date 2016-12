Nintendo 'Super Mario Run' é adaptação fiel

(e cara) do mascote para celulares

Fãs mais alvoroçados da Nintendo não tem o que temer. "Super Mario Run", primeiro game do encanador bigodudo para iPhones, é sim uma experiência adaptada para celulares, mas que se mantém bastante fiel às habilidades e à diversão do mascote nos videogames. O preço de US$ 10 (cerca de R$ 40), porém, é alto e vai espantar quem só está buscando um novo passatempo para as viagens de ônibus. Assista ao trailer acima.

Essencialmente, "Super Mario Run" é um jogo do gênero "infinity runner", ou corredor infinito. Mario corre automaticamente para a direita e cabe ao jogador tocar a tela do smartphone para fazê-lo pular e coletar moedas, itens e esmagar Goombas, Koopa Troopas e outros inimigos.

A boa notícia é que, apesar de diferente, "Super Mario Run" é um melzinho na chupeta para quem joga ou já jogou "Super Mario". O game respeita a física e as mecânicas de Mario nos videogames, ou seja: o tempo que ele leva para pular e cair, o ganho de altura a cada inimigo acertado em sequência e várias habilidades suas, como o pulo que quica na parede e ajuda o herói a alcançar plataformas mais altas.

Existem alguns truques novos também. O bloco de seta indica que, se Mario passar por cima dele, um caminho de moedas irá surgir naquela direção. Já o bloco de pausa é encontrado geralmente em bifurcações ou diante de um obstáculo mais difícil, e permite ao jogador parar por um minuto para pensar no que fazer. As estrelas, por sua vez, ganham uma função adicional e atraem moedas.

Quem nunca jogou "Super Mario" também não terá dificuldade. O comportamento e o tempo de pulo do herói tem sido mais ou menos o mesmo há tantos anos porque ele é bem acessível. E com pouco tempo de jogo, o fato de ele andar automaticamente passa a ser apenas detalhe. "Super Mario Run" é um autêntico jogo do italiano bigodudo da Nintendo.