VAIDADE Sophia Abrahão quer colocar silicone nos seios: 'Assim que eu tirar férias'

Sophia Abrahão se tornou alvo de piada da própria mãe por causa da ausência de "recheio" no decote. Isso porque a atriz se comparou a Fafá de Belém depois de exibir uma reportagem sobre a cantora no "Vídeo Show". Ao Purepeople, a artista revelou que vai aumentar os seios em breve. "Eu nunca tinha pensado nisso. Só que depois que eu participei da 'Dança dos Famosos', eu perdi três quilos. Eu senti que os seios diminuíram um pouco", disse.

A apresentadora, comparada a Harry Styles nas redes sociais, afirmou que está esperando um tempo livre para colocar as próteses de silicone. "Só não coloquei ainda porque preciso de uns 15 dias afastada do trabalho e ainda não posso pedir isso. Mas assim que eu tirar férias, vou ver isso", garantiu.

A mãe de Sophia não pensou duas vezes na hora de zoar a herdeira e mandou um recado pelas redes sociais durante o vespertino. "Ela está bonitinha, não está?" e "Céus, essa menina vai me pedir para colocar silicone" foram os tuítes enviados. "A minha mãe! Nova Roberta Miranda das redes sociais. Louca, louquíssima. Mãe, como assim? Eu estava falando da Fafá de Belém...", brincou a apresentadora.

SOPHIA NEGA TESTE PARA NOVELA

A atriz negou que tenha feito teste para substituir Bruna Marquezine na novela "O Outro Lado do Paraíso". A assessora da apresentadora garantiu que Sophia está dedicada ao programa no momento. "A atriz Sophia Abrahão não fez testes para a novela das 21h da Rede Globo, muito menos para substituir Bruna Marquezine. A Sophia está focada em dar o seu melhor na bancada do Vídeo Show, assim como nos projetos paralelos que está tocando."

ATRIZ DESCARTA TER PROGRAMA SOLO

Estreante como apresentadora, Sophia garantiu que ainda não planeja se arriscar em um projeto solo. "Eu sempre me interessei por essa área da comunicação, tenho um canal no YouTube, mas não tenho essa pretensão de ter um programa meu, seria maluca se falasse isso (risos). Mas ficaria feliz se eu pudesse continuar a trilhar esse caminho. Estou me realizando."