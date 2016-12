NOVIDADE Snapchat lança bate-papo em grupo

O Snapchat lançou nesta terça-feira (13) um novo recurso que permite fazer bate-papos em grupos de até 16 pessoas, em um momento em que a rede social de rápido crescimento procura ampliar seus serviços antes de uma esperada oferta pública de ações.

"As férias são um ótimo momento para sair com os amigos e passar tempo com a família -- é sempre melhor juntos! Não poderíamos pensar em um momento melhor para anunciar o 'Grupos', uma nova maneira de se comunicar com até 16 amigos no Snapchat", informou a empresa.

Os chats enviados para um grupo são excluídos após 24 horas e podem ser abertos e reproduzidos apenas uma vez por cada destinatário, assim como acontece com as outras mensagens na rede social.

A nova ferramenta chega após relatos de que a empresa-mãe do Snapchat, a Snap Inc., pediu secretamente o registro para uma oferta pública de ações, avaliando a plataforma em mais de US$ 20 bilhões. A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inlês) estaria entre as maiores do setor tecnológico nos últimos anos.

O aplicativo usado por mais de 100 milhões de pessoas é um dos "unicórnios" -- termo usado para identificar startups de tecnologia com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão -- mais exuberantes do setor, junto de Uber e Airbnb.

A empresa recusou comentar relatos sobre a IPO, que provavelmente seria a maior desde que a chinesa Alibaba chegou ao mercado, em 2014. Embora suas finanças não sejam públicas, o Snapchat geraria quase US$ 1 bilhão no próximo ano a partir de publicidade, segundo uma estimativa da empresa de pesquisa eMarketer.