BOMBOU Silvio Santos dá carona a fã e vídeo viraliza na web

Silvio Santos aparece dando carona a um fã chamado Wesley em um vídeo que está circulando nas redes sociais desde quarta-feira (14).

Na filmagem, Wesley Oliveira está sentado no banco do carona e começa a gravar a conversa que tem com o chefão do SBT, ao volante.

"Eu queria dizer, Silvio, o quanto eu gosto de você. Eu te amo, te admiro muito e quero te agradecer por todas as oportunidades que você me dá para estar perto de você", diz o fã.

"Não tem problema, fique tranquilo", responde Silvio.

Em seguida, o apresentador questiona Wesley sobre uma Fernanda, mas o vídeo é encerrado antes de Wesley revelar de quem se trata.

"A Fernanda trabalha lá, né?", pergunta o dono do SBT.

"Sim", responde o fã.

"O que ela é de lá?", quer saber Silvio.

"Mas que Fernanda?", retruca o carona, encerrando o vídeo antes do desfecho da história.

Ao "UOL", Wesley explicou que trabalha em uma fabricante de TVs, que já havia presenteado Silvio com um modelo. A Fernanda da conversa teria sido a responsável pelo presente.

Essa não é a primeira vez que Wesley e Silvio aparecem juntos na internet. Em um vídeo postado pelo fã em 2015, o fã grava um vídeo com o apresentador antes de ele cortar o cabelo no Jassa.