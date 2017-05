EM ANDAMENTO Silvio Santos cria museu para eternizar sua obra no mesmo local onde nasceu SBT

Um dos grandes nomes da TV do Brasil, Silvio Santos, que completou 86 anos em dezembro passado, vai presentear os seus fãs com um museu para abrigar sua vasta história na TV. O projeto, segundo a coluna "Terraço Paulistano", da revista "Veja São Paulo" deste sábado (27), já está em andamento e tem deixado os dias do dono do SBT corridos.

Silvio escolheu um endereço emblemático para abrigar sua obra: o antigo Cine Sol, na Avenida General Ataliba Leonel, na Zona Norte da capital paulista. Inaugurado como um cinema, o local foi comprado em 1979 pelo apresentador, que passou a comandar, de lá, o Programa Silvio Santos, exibido até hoje (com grande sucesso) por sua emissora.

Na ocasião, o galpão de 1300 metros quadrados ganhou o nome de Teatro Silvio Santos e, também naquela época, sua emissora, até então a TVS, virou o atual SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). Desta forma, em breve, seu público deve poder visitar a mesma exposição que atraiu mais de 100 mil pessoas ao Museu da Imagem e do Som.

APRESENTADOR GARANTIU QUE COM EXPOSIÇÃO NÃO CORRE RISCO DE MORRER

Que Silvio Santos não dá entrevistas, todo mundo já percebeu. Mas o que nem todos sabem é que essa decisão foi tomada após um encontro do empresário com uma cigana.

Segundo o pai de Patricia Abravanel, substituta de Eliana em seu programa dominical, a vidente norte-americana lhe garantiu que se ele desse alguma entrevista morreria no dia seguinte. "O pessoal não acredita, mas eu sim. E não vou me arriscar", justificou o artista após se recusar a ser o último entrevistado de Jô Soares em seu programa na TV Globo.

Silvio, no entanto, explicou que a cigana não o restringiu completamente de falar sobre a sua carreira. "A cigana só falou de filme, livro e entrevista. Exposição, não", justificou.