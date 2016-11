VARIEDADES A quatro dias de show, Xuxa quase

lota casa de espetáculos O valor do ingresso vai de R$ 350 a 500 com opção de meia entrada

O show da Xuxa em São Paulo vai acontecer no dia 2 de dezembro. As entradas para o show custam a partir de R$ 350, com opção de meia entrada para estudantes. O local contém quase 7 mil lugares e nesta manhã só estão sobrando apenas 70 ingressos.

A atração é aberta apenas para maiores de idade. Tudo foi programado para atender ao público adulto, em especial à geração que cresceu vendo a Xuxa descer na nave, antes de começar o seu programa.

Como não poderia faltar, a nave estará presente no palco, bem como músicas que embalaram as crianças dos anos 80, como “Ilariê” e “Lua de Cristal”.

A edição especial da badalada festa “XuChá ” vai acontecer no dia 2 de dezembro no Citibank Hall, às 22 horas.