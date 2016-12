VESTIBULAR Segunda fase da Unesp

tem mais de 5.000 de ausentes

No primeiro dia de provas da segunda fase do vestibular de 2017 da Unesp (Universidade Estadual Paulista), realizado neste domingo (18), 5.223 alunos não compareceram, o que equivale a 10,9% de ausência.

Estavam inscritos 48.047 candidatos para fazer o exame em 31 cidades paulistas e em Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG), de acordo com a Vunesp.

Neste domingo, os estudantes tiveram que responder questões de conhecimentos específicos (ciências humanas, ciências da natureza e matemática). Nesta segunda (19), eles farão a segunda prova, que inclui linguagens e códigos, além da redação.

Este ano, a instituição oferece 7.365 vagas em 173 cursos de 23 cidades, sendo 45% (3.341 vagas) destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. No ano passado, a proporção de matriculados egressos de escolas públicas foi de 46,6%. A lista de classificação geral será divulgada no dia 3 de fevereiro de 2017.

PRIMEIRA FASE

A primeira fase da Unesp foi realizada no dia 13 de novembro e registrou 7,7% de abstenção, de acordo com a Vunesp. Na edição do ano passado, o índice de ausentes foi de 8,3%. As cidades com os maiores índices foram São Paulo (1.695), Bauru (520) e São José do Rio Preto (508).

Nesta etapa, os estudantes realizaram a prova de conhecimentos gerais, composta por 90 questões de múltipla escolha divididas igualmente em três áreas: linguagens e códigos, ciências humanas e ciências da natureza e matemática.

O exame da Unesp seguiu o padrão das provas dos outros anos, exigindo dos alunos boa interpretação de texto. Essa é a opinião de alguns professores de cursinhos ouvidos pela reportagem.

De acordo com Marcelo Dias Carvalho, coordenador-geral do curso Etapa, o vestibular da Unesp foi bem montado e bem distribuído, com enunciados claros e cobrança inteligente de conteúdo por meio de gráficos e de textos.

Para ele, apesar de em alguns pontos a prova se assemelhar ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), não dá para dizer que ela é mais fácil. "São diferentes. Talvez o aluno fale que goste mais da prova Unesp por achá-la menos cansativa", diz.

Para a coordenadora do colégio e do cursinho Objetivo, Vera Lúcia da Costa Antunes, a prova deste ano não foi diferente do padrão de provas proposto pela Unesp. "Foi bem no vestibular o aluno que tem domínio de interpretação de texto", comenta. "É uma prova bem elaborada e sem ambiguidade. Bem mais clara que o Enem", completa.