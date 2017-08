FILANTRÓPICA Sandra Bullock doa US$ 1 milhão para ajudar vítimas de tempestade tropical

A atriz Sandra Bullock doou US$ 1 milhão (cerca de R$ 3 milhões) para ajudar as vítimas da tempestade Harvey, que destruiu o Texas, nos Estados Unidos.

A Cruz Vermelha americana confirmou a doação ao site da revista "Entertaiment Weekly".

"É um presente incrível. Estamos muito agradecidos. Em horas com essas recebemos uma quantidade incrível de apoio, especialmente em tempos de desastres. As pessoas veem o que está acontecendo no Texas e nossos corações estão com eles", afirmou Elizabeth Penniman, porta-voz da entidade. "Existem pessoas como a Sandra Bullock que tem esse tipo de comprometimento, isso ajuda a unir as pessoas."

Assim como Bullock, os atores da série "Supernatural" se uniram para angariar fundos e ajudar as pessoas afetadas pela tempestade. Beyoncé também prometeu ajuda financeira às vítimas, sem informar a quantia a ser doada. "O Texas está em minhas orações", disse a cantora no Instagram.

Outros famosos declararam sua intenção de ajudar as vítimas da tragédia. O rapper Drake, que possui uma casa em Houston, disse "trabalhar com grupos locais para ajudar a população do Texas de todas as formas possíveis e o quanto antes".

O ator Kevin Hart anunciou que doará US$ 25 mil à Cruz Vermelha de Houston e convocou outras celebridades a fazerem o mesmo. "Acredito que muitas pessoas estão em uma situação difícil e precisam de ajuda."

TEMPESTADE

Após cinco dias de chuva intensa, a cidade de Houston, no Texas, tem previsão de chuva fraca e sol para esta quarta (30). As autoridades confirmaram a morte de 18 pessoas até o momento na área metropolitana da cidade, que é a quarta maior dos EUA.

Na manhã desta quarta-feira, a tempestade tropical Harvey voltou a tocar o solo dos EUA, agora no Estado da Louisiana.