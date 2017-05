politizado Roger Waters posta foto

de Temer: 'É essa vida que vocês querem?'

O ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters, publicou uma foto do presidente Michel Temer em suas redes sociais e provocou os fãs brasileiros: "Brasil, é essa vida que vocês realmente querem?".

A pergunta faz referência a seu novo álbum solo, "Is This the Life We Really Want?", que tem previsão de lançamento para 2 de junho.

No ano passado, o músico inglês, conhecido por seus posicionamentos políticos, participou do festival Desert Trip, na Califórnia. Em seu show, transformou o atual presidente dos EUA, Donald Trump, em um porco.