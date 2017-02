2017 Rock in Rio terá Ney Matogrosso e Nação Zumbi tocando Secos e Molhados

Ney Matogrosso e Nação Zumbi vão fazer um show conjunto no Palco Sunset do Rock in Rio 2017. A apresentação terá músicas dos Secos e Molhados, banda da qual Ney fez parte, e também canções do repertório da Nação Zumbi. O show foi confirmado nesta sexta-feira (10), data em que também foi anunciado show do cantor Cee LoGreen no festival.

Ney Matogrosso disse que desejava há muito tempo tocar com o grupo pernambucano: "Eu queria que a Nação tocasse comigo desde o 'Atento aos sinais' (turnê do cantor que começou em 2013). Mas eles tinham outros compromissos e não deu para esperar. Esse nosso encontro já estava previsto. Eu queria a sonoridade deles. Ouço desde que a banda surgiu, me chamou muita atenção, sempre gostei da sonoridade. É um som estimulante, que tem poder", define.

Geralmente, as parcerias musicais do Palco Sunset alternam o repertório dos dois artistas. A opção por tocar apenas Secos e Molhados na parte de Ney Matogrosso foi do próprio cantor. "Não sei explicar, só veio na minha cabeça na hora. Eu disse: vamos tocar só Secos", diz. A opção foi comemorada pelos músicos da Nação Zumbi, que se dizem influenciados pelo grupo do qual Ney fez parte entre 1973 e 1974.

"O pessoal do Nação pirou quando ficou sabendo que o Ney queria tocar só Secos e Molhados", conta o curador do Palco Sunset, Zé Ricardo. A banda de manguebeat já tocou outras vezes no Sunset, acompanhando Tulipa Ruiz em 2011 e Lenine em 2015. "Acho que nosso som se mistura bem mesmo", arrisca Jorge Du Peixe. Sobre o encontro com Ney Matogrosso, ele diz que a psicodelia é a principal característica em comum entre Nação Zumbi e Secos e Molhados.

Já Ney vai estrear no Palco Sunset, mas já cantou outras vezes no festival - inclusive na primeira edição, de 1985, em que ele fez o show de abertura. Mesmo assim, trazê-lo para o espaço de encontros do festival era um desejo antigo, diz Zé Ricardo: "O Ney é um cara que sai dos limites, não fica na zona do conforto, e isso é o objeitvo do Sunset".

O repertório ainda não está definido - nem as músicas dos Secos e Molhados nem as da Nação Zumbi-, mas a reportagem presenciou uma sessão de estúdio em que eles gravaram uma versão de "Amor", faixa do primeiro álbum do Secos e Molhados, de 1973. Com o instrumental do Nação Zumbi e o encontro da voz aguda de Ney e a grave de Jorge Du Peixe, a faixa terá lançamento promocional antes do festival.

Outras atrações

O Rock in Rio Brasil 2017 acontecerá nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca. Veja abaixo os dias com atrações já confirmadas além de CeeLo Green e Ney Matogrosso com Nação Zumbi (ainda sem datas divulgadas):

15 de setembro — Lady Gaga, Ivete Sangalo e 5 Seconds of Summer

16 de setembro — Maroon 5 e Fergie

21 de setembro — Aerosmith e Billy Idol

22 de setembro — Bon Jovi

24 de setembro — Red Hot Chili Peppers

Os ingressos para o Rock in Rio estarão disponíveis no dia 6 de abril. O ingresso em formato de cartão dará lugar a uma pulseira, que deverá ser colocada no dia do evento.

O Rock in Rio chega à sua sétima edição no Brasil. Neste ano, a Cidade do Rock, onde acontece a festa, será montada no Parque Olímpico, que recebeu a maior parte das competições da Olímpiada do Rio em 2016.

De acordo com a organização do evento, o novo local é duas vezes maior que a antiga Cidade do Rock, também na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e vai facilitar o acesso à festa. A produção informou que o público agora poderá optar pelo sistema de transportes usado durante os Jogos Olímpicos 2016.

Neste ano, pela primeira vez, uma edição brasileira terá duas Rock Streets. As ruas temáticas com lojas, restaurantes e apresentações artísticas vão homenagear a África e o Brasil. Em novembro passado, os bilhetes do Rock in Rio Card, vendidos antecipadamente e que equivalem a ingressos para a edição de 2017, se esgotaram menos de duas horas após o início das vendas. Os cards custavam R$ 435 (inteira) e R$ 217,50 (meia).