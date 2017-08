FESTIVAL Rock in Rio terá a maior

tela de videogame do mundo

A edição deste ano do Rock in Rio receberá uma tela de 75 metros de comprimento e 35 de altura, para uma ação promocional de divulgação de jogos de vídeo game de dança.

Com projeção mapeada e estrutura de palco de show, será a maior tela a exibir esse conteúdo no mundo.

O evento também receberá cenários interativos de jogos como "Assassin's Creed", "Super Mario" e "Angry Birds".

"Vamos tirar esses games da tela e transformar em uma experiência live-action (real). Depois, as pessoas vão lembrar o que viveram no evento e, em casa, voltam para a tela", diz Otávio Juliato, CCO do grupo Omelete (parceiro do Rock in Rio na empreitada), durante palestra na Expo Disney, feira fechada para parceiros da Walt Disney Company.

A finalidade da ação é clara: "vender game para quem ainda não consome", diz Otávio. A longo prazo, a ideia é fortalecer o mercado de games e fazê-lo ir além do público cativo.