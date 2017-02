Entrevista Roberto Carlos elogia Sergio Moro: "sou a favor da Justiça"

Quinta-feira, 16 de fevereiro. Continuamos na Bahia à convite da produção de Roberto Carlos, acompanhando todas as atrações do Projeto Emoções, que este ano trocou o navio por um resort na Praia do Forte. Como sempre acontece nas viagens do cantor, a programação reuniu atrações para todos os gostos. Logo cedo uma missa do Padre Antônio Maria, na sequencia aula com Carlinhos de Jesus e apresentação da Banda Estylo Candeal à beira das piscinas do resort. O grande momento do dia foi a coletiva de imprensa aberta ao público que aconteceu na enorme tenda em tons de azul, montada especialmente para os shows na Praia do Forte.

Durante quase uma hora Roberto conversou com jornalistas sobre seu projeto de cinebiografia, a nova música composta para a novela da Globo, até detalhes mais particulares como o tipo de roupa ele usa para dormir. Empolgados por estar ao lado do artista durante uma entrevista, fãs lotaram a plateia e animaram o momento com gritinhos apaixonados de “lindo!”, “te amo” e demais elogios.

A favor da Justiça e de Sérgio Moro

Sem qualquer melindre Roberto falou sobre o atual cenário político do Brasil e aproveitou para desmentir notícias falsas a seu respeito que circularam na internet: "Estamos vivendo um momento muito importante e disseram que eu falei muitas coisas que não falei. Isso me aborrece muito e aborreceu o Gil, que foi envolvido em uma história mentirosa.

Alguém que por trás da internet faz coisas que não deveria fazer. Eu não sou a favor deste ou daquele, sou a favor da justiça. E sendo a favor da justiça eu sou a favor de Sergio Moro que tem muita coragem, consciência e equilíbrio. Ele e todas as instituições que estão trabalhando nessa questão e mudando o Brasil. Eu acho o Brasil vai mudar depois disso. Eu não sou a favor desse ou daquele. Eu sou a favor da Justiça e sendo a favor da Justiça sou a favor de Sérgio Moro".

A plateia aplaudiu entusiasmada!

Vida contada na tela do cinema

"Nós vamos lançar o filme antes do livro, mas ele conta a mesma história e então, não tem muito problema. Vamos fazer um filme bacana e contando realmente a verdade da minha vida. Vou contar tudo o que vivi, o acidente, tudo. Se me proponho a fazer um filme baseado na minha história, não posso esconder nada. Vou falar de toda a minha vida, do acidente, das questões que enfrentei... A ideia é contar tudo".

O ator que irá interpretá-lo no filme ainda não foi escolhido e Roberto garantiu não ter preferência. "Ainda não temos um ator definido e vou ouvir as sugestões do diretor. Não pode ser um cara muito alto e nem muito baixinho".

A cinebiografia de Roberto será dirigida por Breno Silveira (Dois Filhos de Francisco) e o argumento é de Patrícia Andrade e Nelson Motta.

Um tema de novela para Isis Valverde

Depois do sucesso de Esse cara sou eu, tema do casal Théo (Rodrigo Lombardi) e Morena (Nanda Costa) em Salve Jorge, o Rei aceitou convite de Glória Perez para compor sob encomenda, uma música para A força do querer, próxima novela da autora que estreia em 3 de abril substituindo A Lei do Amor.

"Quando recebi o convite de Gloria Perez, fiquei preocupado porque nunca fiz nada por encomenda. Sempre fiz músicas com inspiração. Mas fiquei pensando até que um dia falei: 'Tenho que fazer, não posso perder esse emprego. Só um doido perderia isso”, brincou.

“Sentei ao piano e em uma semana concluí a música. Já gravei, fizemos o arranjo e coloquei voz. Gloria foi ao estúdio, ouviu e gostou muito. Fiquei muito animado com a reação dela. Estou contente com o resultado da música e por continuar com o emprego...”,

Por enquanto a música chama-se Sereia, nome da personagem de Isis Valverde na trama.

Não durmo de pijama!

Uma fã quis saber se o pijama de Roberto é azul e recebeu uma resposta direta e divertida: "Não durmo de pijama. Eu durmo de camiseta, sempre branca".



Jennifer Lopez, relação profissional

A nova música, Chegaste, gravada em dueto com J.Lo e o contato com a diva internacional rendeu pano pra manga. "Foi só trabalho... infelizmente”, declarou Roberto com ar maroto.

Tá namorando?

"Amando estou sempre, sempre amei, sou amante a moda antiga. Mas se quer saber se estou namorando, não estou”.Roberto Carlos este ano trocou o navio pela Bahia e realiza seu projeto Emoções num resort em Praia do Forte.