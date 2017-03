ANIVERSÁRIO Rio completa 452 anos nesta

Quarta-Feira de Cinzas

A Quarta-Feira de Cinzas deste ano coincide com o dia do aniversário da Cidade Maravilhosa. O Rio completa 452 anos e a data será comemorada com música pela prefeitura nesta manhã.

Às 10h, o Monumento a Estácio de Sá, na Praia de Botafogo, Zona Sul do Rio vai receber um concerto da Banda da Guarda Municipal. Participa do evento também o Coral Uma Só Voz, formado por moradores de rua.

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que se absteve de participar de qualquer um dos eventos oficiais do carnaval, um dos maiores eventos da cidade, confirmou presença no evento. A festa contará, também, com a participação da secretária de cultura, Nilcemar Nogueira.

Além da celebração musical, à noite, o Cristo Redentor, um dos principais símbolos da cidade, será iluminado de azul.