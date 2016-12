LUTO Ricky Harris, de 'Todo Mundo Odeia o Chris', morre aos 54 anos

O ator e comediante Ricky Harris, que atuou como o personagem Malvo no seriado "Todo Mundo Odeia o Chris", morreu aos 54 anos nesta segunda-feira (26).

A causa da morte de Harris não foi divulgada. Segundo relato de sua mulher, Cindy Ambers, ao jornal "Los Angeles Times", o ator teve um infarto há dois anos. Ricky Harris nasceu em 1962 e atuou também no cinema, em filmes como "Fogo Contra Fogo" (1995), "Tempestade" (1998) e "Dope: Um Deslize Perigoso" (2015).

Filho de pastor, Harris cresceu em Long Beach. Durante a infância, cantava no coro da igreja ao lado do amigo Calvin Cordozar Broadus Jr., que mais tarde viria se tornar o rapper Snoop Dogg. O músico publicou um vídeo no Instagram em que diz que Harris era seu "grande irmão". Outro a comentar a morte de Harris foi Tyler James Williams, que interpretava o Chris em "Todo Mundo Odeia...".

"2016 tem sido difícil, cara, e com certeza desferiu outro golpe. Este homem foi um dos caras mais engraçados com que eu ja trabalhei e um dos poucos a entrar em um show e tratar com respeito um elenco cheio de crianças como atores de talento", escreveu Williams em publicação acompanhada de uma foto dele ao lado de Harris. Ricky Harris deixa a mãe, uma ex-mulher e duas filhas.