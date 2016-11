CURIOSO Rede varejista lança campanha

para provar que seu dono não é Lula

Uma das maiores empresas de varejo do sul do Brasil, a rede de lojas de departamentos Havan, de Santa Catarina, vai lançar no dia 2 de dezembro campanha publicitária com o objetivo de esclarecer quem são seus donos.

A iniciativa, que é inédita no Brasil, é uma resposta aos boatos que circulam há anos nas redes sociais dando conta de que a companhia pertence ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus filhos.

Fundada em 1986 na cidade catarinense de Brusque pela dupla de empresários Luciano Hang e Vanderlei de Limas (o nome Havan é resultado da junção do sobrenome do primeiro com o nome do segundo), a varejista hoje possui 94 lojas e um faturamento anual na casa dos R$ 3 bilhões.

Até o fim do ano, serão 104 lojas, todas construídas à imagem e semelhança da Casa Branca e com uma réplica da Estátua da Liberdade na frente.

Em uma entrevista que concedeu ao “The New York Times” em 2013, Hang, que dirige apenas carros importados da Chrysler e costuma visitar as lojas da rede a bordo de seu helicóptero particular, contou que é um grande admirador da cultura de negócios dos Estados Unidos e que seus maiores ídolos são os industriais americanos John D. Rockefeller e Cornelius Vanderbilt.

Hoje sócio majoritário da Havan, ele pretende investir R$ 300 milhões na companhia em 2017, entre ampliações e aberturas de novas lojas em estados como São Paulo, Paraná, Acre, Bahia e Rondônia, que deverão gerar 2,5 mil novos empregos. (Por Anderson Antunes)

Em tempo: um teaser da campanha que será lançada na próxima sexta-feira, batizada “De Quem é a Havan?”, já está disponível no Youtube. Para assistir, é só clicar aí embaixo.

VEJA O VÍDEO