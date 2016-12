SALTIBUM Raphael Sander se classifica para fase final no lugar de Mariano

O acidente de Mariano no "Saltibum", ocorrido em outubro, abriu mais uma vaga na repescagem, que foi ao ar neste sábado (3). Quem foi beneficiado com a mudança foi Raphael Sander, que ficou atrás de Kayky Brito na busca por um lugar na fase final da competição do "Caldeirão do Huck".

O companheiro de Munhoz bateu a cabeça enquanto saltava do trampolim de 3 metros em outubro, mas só neste sábado Luciano Huck falou sobre o acidente. "É um esporte que exige destreza, concentração, coordenação motora, sincronicidade e muita coragem, comentou o apresentador, que explicou o que houve com o sertanejo.

"O Mariano foi saltar da plataforma de 3 metros. Ele é muito corajoso, tinhoso e estava treinando para saltar da plataforma de 10 metros. A intenção dele era dar um [salto] Pontapé à Lua. O Mariano escorregou na hora de sair do trampolim, o trampolim voltou com muita força e ele bateu o cocoruto. Teve que dar pontos e, por esse motivo, teve que abandonar a competição". No vídeo da acidente, é possível ver o cantor caindo na piscina já com a mão na cabeça. Mariano já estava classificado para a fase final e lamentou sua saída do quadro ainda no hospital: "Eu, literalmente, dei o sangue nesse trem".

Cantor já voltou à rotina de shows após o acidente

Após o acidente, Mariano ficou internado na UTI, onde recebeu a visita de Luciano Huck. Ao bater a cabeça, o cantor abriu um cisto. "Ele já tinha esse cisto benigno e não sabia. O cisto se rompeu, mas não era grande o suficiente para causar um problema maior", explicou Ronaldo Gorga, médico de confiança do cantor ao colunista Leo Dias.

Ele se recuperou de forma rápida e teve alta quatro dias após o acidente. No último dia 13, Mariano voltou aos palcos na casa de shows Arena 101, em Pindamonhagaba, no interior de São Paulo.