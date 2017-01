APRESENTADORA Rachel Sheherazade posta 1ª foto com namorado e comemora Ano-Novo na Suíça

Rachel Sheherazade ignorou as críticas dos internautas após assumir namoro com Matheus Faria Carneiro e viajou à Suíça com o tabelião mineiro, local onde está curtindo suas merecidas férias e passou a virada de 2016 para 2017. Em seu perfil do Instagram, a jornalista do SBT, já apontada como affair de Danilo Gentilli, fez uma reflexão sobre o ano que passou e postou a primeira foto ao lado dele.

"Vamos abrir o livro. Suas páginas estão em branco. Nós vamos escrevê-lo. O livro chama-se vida, esperança, amor, começar de novo", iniciou ela, que nega desejo de ser Presidente do Brasil.

Em seguida, ela continua com os votos do próximo ano. "O primeiro capítulo é o Dia de ano novo. Dois mil e dezessete nasce agora para nos dizer que é possível recomeçar, levantar, lutar, conquistar e ser feliz. Não há renovação senão pela mudança. Façamos diferença! São os votos de Matheus Faria Carneiro e Rachel Sheherazade", escreveu ela na legenda da imagem.