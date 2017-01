OUTRAS LÍNGUAS Rabino grava “Festa”, de Ivete Sangalo,

em hebraico; veja o clipe

O rabino carioca Micha Gamerman tem um extenso histórico como educador na comunidade judaica brasileira. Mas o talento para cantar começou a falar mais alto e ele começou a se apresentar em casamentos e outros eventos judaicos por todo o Brasil.

Hoje, aos 31 anos, Micha tem um canal no YouTube com mais de duas milhões de visualizações e dois álbuns. O mais recente, Micha Avdecha, rendeu o clipe de “Bezochrenu Et Zion (Jerusalem Forgotten)”. Dirigido por Mendy Pellin, que já trabalhou com Will.I.Am, o clipe tem uma surpresa no final: uma versão em hebraico de “Festa”, de Ivete Sangalo.

Veja o clipe abaixo (com a versão para “Festa” a partir de 5:59):