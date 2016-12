VITALIDADE Professora de ioga de 98 anos impressiona por sua agilidade e flexibilidade

“Uma das coisas que mais gosto é quando consigo mostrar a alguém que diz que não pode fazer algo, que realmente pode fazer,” confessou Tao Porchon-Lynch numa entrevista. Vê-la sentada no chão com as pernas entrelaçadas realmente é uma inspiração para que acreditemos ser capazes de alcançar qualquer meta. Tao, aos 98 anos, é um exemplo a ser seguido em muitos sentidos.

Tao Porchon-Lynch recentemente completou 98 anos e tem três próteses no quadril, e ainda assim ela tem mais flexibilidade do que muitas mulheres de 30 anos.

Como ela consegue ter tanta vitalidade? “Quando eu me levanto pela manhã, digo a mim mesma: ‘Este vai ser o melhor dia da sua vida.’ Tudo que você coloca na sua mente se materializa, por isso não podemos nos prender a nada negativo,” disse Porchon-Lynch à ABC News em 2015.

Obviamente a ioga é a culpada por esta mulher ter chegado tão bem aos 98 anos. Tao descobriu esta prática na Índia, seu país natal, quando tinha apenas oito anos.

“Eu pensei que era uma brincadeira nova,” explicou Tao, quando lhe perguntaram se conhecia a ioga, uma disciplina que, segundo os especialistas, promove a força e a flexibilidade.

Após trabalhar uma temporada como modelo na Europa, Tao se mudou para os Estados Unidos. Ela vem ensinando ioga no país há mais de 50 anos, e dá aulas a uma dúzia de alunos duas vezes por semana. Ela é a professora mais longeva do mundo.

Embora seja difícil de acreditar, Tao não tem nenhuma intenção de se aposentar, como repete diversas vezes a seus alunos com um grande sorriso no rosto.

“Eu dou aulas de dança e ela me dá lições de vida,” disse ao New York Times Anton Bilozorov, o professor que acompanha Tao nos concursos de dança que ela participa (e onde já ganhou vários prêmios).

Esta nonagenária, além disso, não se priva de nenhum capricho gastronômico, principalmente se for um chocolate.

Nossa professora de ioga favorita não para de dar entrevistas e ganhar novos seguidores no Instagram. Ela já passou dos 12.000!