NA ÁSIA Princesa japonesa abandona título

real para se casar com o amado, plebeu

A princesa Mako, neta mais velha do imperador japonês Akihito, irá se casar com um plebleu e perderá seu título de nobreza. Mako, de 25 anos, se casará com Kei Komuro, um ex-colega de universidade e que trabalha em um escritório de advocacia.

Segundo as leis japonesas, as mulheres que pertencem à nobreza devem se casar apenas com alguém que também tenha origem real, caso contrário, perdem seus dieitos e deveres como membro da família imperial.

Komuro foi questionado pela imprensa japonesa sobre o caso, mas tentou minimizar os efeitos da notícia. "Não é o momento para fazer comentários, falarei quando for a hora", disse. O noivo conheceu a princesa Mako cinco anos atrás, por meio de amigos em comum, e a pediu em casamento um ano após o primeiro encontro. O matrimônio deve acontecer em 2018.

Conforme a tradição, o governo japonês pagará à princesa uma indenização pela perda de seus direitos, cujo valor será decidido por uma comissão de oito membros, inlcuindo o primeiro-ministro Shinzo Abe.

Atualmente, a legislação japonesa autoriza que apenas homens se casem com plebeias. O príncipe-herdeiro Naruhito o fez e manteve seus títulos. Já sua irmã, a princesa Sayako, perdeu seu status ao se casar com um funcionário da Prefeitura de Tóquio, em 2005.