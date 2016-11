IMPRESSIONANTE Poste cai em cima de motociclista após colisão no Ceará; veja vídeo

Um motociclista foi atingido por um poste depois de quase bater em um carro em Fortim, no litoral leste do Ceará. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (21) e foi registrado por uma câmera de segurança no local. O homem atingido é o auxiliar administrativo e vereador eleito Daniel Joventino Rumão, de 21 anos, que foi o candidato mais votado no último pleito municipal.



Pelas imagens, é possível ver quando um poste cai em cima do motociclista após ele desviar de um carro. "Eu tinha ido ao banco, resolver pendências, tava indo para casa. Quando dei fé, o motorista ia fazer o retorno. Eu desviei do carro e bati no meio fio. Quando vi que ia bater no poste, pulei da moto", lembra.

O jovem, conhecido como Daniel do Toinho, disse que não chegou a perder a consciência. "O poste bateu primeiro na cabeça e depois nas pernas. Nos primeiros segundos, foi como se tivesse vendo estrelinha. Quando olhei para as pernas, vi que tava ferido. A dor tava tão grande, me deitei, mas fiquei lúcido”.

Ele foi inicialmente amparado por moradores do local e curiosos até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou a um hospital particular em Fortaleza. Na segunda-feira, Daniel passou por cirurgia na perna direita, que ficou mais ferida e recebeu pinos, e tem outras cirurgias agendadas ainda nesta e na próxima semana. "A sorte maior foi sobreviver, não tem vitória maior que essa. Nasci de novo", conta o motociclista.



Conforme ele, a previsão de alta é no fim da próxima semana. Ele afirma que vai passar por sessões de fisioterapia e, conforme orientação médica, deve ficar sem andar pelos próximos três meses.



Sobre o motorista do carro, Daniel disse que não sente raiva. “Ele saiu do carro, olhou pra mim e saiu. Sei que não foi intenção, mas espero que ele pague o prejuízo da moto e do celular. Desejo sorte, que ele honre o compromisso”, diz o acidentado.