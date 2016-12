DICAS Planeje ceia de Natal para evitar desperdícios e gastos desnecessários

As propagandas na TV sobre os produtos natalinos já devem estar deixando muita gente com água na boca e grandes expectativas para a ceia típica da data. Para muita gente, essa é a época do ano em que a mesa fica mais farta. E por mais que esse momento seja muito agradável, a falta de planejamento da ceia pode causar um grande desfalque no bolso - que acaba pesando ainda mais em função de várias outras despesas com presentes e viagens de fim de ano.

Além do prejuízo financeiro, o Natal desperta um sentimento de solidariedade nas pessoas que não condiz com o desperdício de alimentos que acaba acontecendo em tantas casas. Para evitar que isso aconteça em sua família, vale adotar algumas estratégias para ter uma ceia gostosa, que caiba no bolso e sem perdas de alimentos.

Uma boa opção é centralizar as compras em uma pessoa só e dividir o valor total da ceia entre todos os convidados. Além de justo, isso elimina as disparidades que podem acontecer, tendo em vista que os valores do preparo de cada prato podem variar bastante.

Vamos imaginar que a ceia seja preparada para 20 pessoas: é uma estimativa que leva em consideração uma pequena família e alguns convidados. Para mensurar as quantidades de ingredientes, vou tomar por base que cada pessoa coma cerca de 500 gramas ao longo da noite. Abaixo, seguem os valores médios encontrados em pesquisa realizada pelo Procon-SP. Basta consultá-los e multiplicar pela quantidade de comida estimada para servir a todos. Por exemplo, para a estimativa que traçamos acima, seriam necessários cerca de 4 quilos de carne, supondo que a carne componha cerca de 200 gramas de cada prato.

Se você reside em outra cidade e deseja uma estimativa mais próxima dos preços praticados em sua região, vale a pena checar as pesquisas regionais de preços para que tenha uma noção dos valores médios dos principais produtos.

Quem deseja servir peru ou chester na ceia, vai encontrar preços semelhantes para as duas variedades. O valor médio do quilo de cada foi de R$ 17,36 e R$ 16,36, respectivamente. Quem não abre mão de servir o lombo recheado, pode se preparar para desembolsar um pouco mais, tendo em vista que o preço médio do quilo apurado pelo Procon-SP foi de R$ 38,33.

Como acompanhamento, o preço médio da embalagem de 500 gramas de farofa foi de R$ 4,72. O cuidado no supermercado fica por conta de ingredientes extras que costumam ser acrescentados tanto na própria farofa quanto na salada. Como a demanda por alguns produtos sobe muito nessa época do ano, os preços tendem a disparar. O vidro com 200 gramas de azeitona, por exemplo, foi encontrado a um preço médio de R$ 8,87. A embalagem de 115 gramas de champignon foi encontrada pelo valor médio de R$ 10,24.

Não dá para esquecer da sobremesa. Se a família optar por servir o tradicional chocotone, o valor médio do produto é de R$ 17,08 (embalagem de 500 gramas).

Bebidas

O levantamento do Procon-SP não leva em consideração as bebidas - que podem encarecer bastante o valor total da ceia. No entanto, se você quiser ter uma estimativa para acrescentar às suas contas, vale a pena dar uma olhada nesse levantamento feito pelo site de pesquisas Mercado Mineiro.

Ao contrário do que acontece com a comida, o consumo de bebida é muito variável: existem aqueles que preferem não ingerir bebida alcoólica, outros não passam de duas taças na hora do brinde, enquanto alguns familiares não têm medo de passar da conta nessa data! Sendo assim, o mais prático é que os convidados se organizem para cada um levar o que for beber.