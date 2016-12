Esportes Pela 1ª vez em jogo da Fifa, árbitro usa vídeo para marcar penalidade

Durante partida entre Atlético Nacional, da Colômbia, e Kashima Antlers, do Japão, a arbitragem teve auxílio do vídeo para rever um lance. Essa é a primeira vez que o recurso é usado em uma competição oficial da Fifa. Os times disputam nesta quarta-feira (14) a primeira semifinal do Mundial de Clubes.

Em uma disputa de bola na área, o atacante colombiano Orlando Berrío trombou com Nishi Daigo, que ficou caído no gramado. O árbitro da partida, Viktor Kassai, deixou o jogo continuar, mas foi alertado pelo árbitro reserva sobre uma possível infração de Berrío.

Sob protesto do técnico do Kashima, Masatada Ishii, Kassai parou a partida, aos 29 minutos do primeiro tempo, e pediu o auxílio do vídeo para rever o incidente. Na beira do gramado, Kassai reviu o lance e acabou marcando pênalti para a equipe japonesa.

Enquanto o juiz analisava o vídeo, o público parecia não entender o que estava acontecendo. Depois de quatro minutos, Shoma Doi bateu a penalidade e abriu o placar contra o Atlético Nacional.