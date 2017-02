TEATRO Peça que procura elevar a autoestima de quem está acima do peso volta a São Paulo

O espetáculo "Não Sou Gordo, São Seus Olhos" está de volta à capital depois de dois anos longe, pronto para fazer o público rir. A peça chega amanhã ao palco do Teatro Bibi Ferreira.

Na comédia, o ator Hermes Carpes, que também é o diretor, tira sarro das situações pelas quais os gordos passam. Mas a ideia não é humilhar ou rebaixar ninguém. Pelo contrário.

"É uma peça bem para cima. A ideia é elevar a autoestima de quem tem mais peso, sem palavrões, para todo o mundo poder acompanhar", conta Carpes.

O texto é do dramaturgo Jorge Tássio, que escreveu "Não Sou Gordo, São Seus Olhos" especialmente para o ator. Carpes colaborou contando histórias próprias e de amigos. "Mesmo quem não for gordo vai reconhecer casos que já aconteceram com pessoas próximas. E é uma questão que chega a todos. Já viajei com o espetáculo para diversos Estados e vejo sempre pessoas da plateia cutucando alguém do lado, reconhecendo determinada situação", conta ele.

Sozinho, o ator dá vida a personagens que, teoricamente, um gordo não teria disposição de fazer. Eles contam as suas aventuras por estarem fora dos padrões. "Uso fantasia de dançarino, desses homens que se apresentam nos clubes das mulheres... A ideia é quebrar preconceitos. É para rir, mas quero propor uma discussão também", avisa o ator.

Carpes conta que é rotineiro alguém da plateia comentar com ele situações que já tenha enfrentado por conta do excesso de peso.

"A peça não fala só de dificuldades. Ouço histórias de diferentes tipos. É hilário ver, por exemplo, como mulher de homem gordinho é ciumenta", diverte-se.

O artista também fala da própria vida. Ele conta que já foi magro e chegou a ser modelo fotográfico -o cenário, inclusive, é composto por fotos dessa época. "Quando engordei, achei que não conseguiria fazer mais nada na vida. Com o tempo, percebi que poderia usar outros talentos, independentemente do peso."