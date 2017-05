JÓIAS Par de diamantes azul e rosa

são leiloados por US$ 57 milhões

Os diamantes conhecidos como "Apollo" e "Artemis", um pendente de uma gema azul e outro de cor rosa, foram vendidos por um total de US$ 57 milhões, se tornando os mais caros já leiloados, informou nesta quarta-feira a Sotheby's.

As pedras preciosas foram adquiridas por um comprador anônimo, que mudou seus nomes e chamou o diamante azul de "Lembrança das Folhas do Outono" e o rosa de "Sonho de Folhas de Outono", indicou a casa de leilões em um comunicado.

O leilão da Sotheby's de peças magníficas e nobres gerou vendas totais de US$ 151 milhões e comercializou 90% dos lotes oferecidos.

Estes resultados "mostram uma demanda cada vez mais maior por diamantes, gemas e joias da mais alta qualidade", comentou ao término do leilão o presidente da Divisão Internacional de Joias de Sotheby's, David Bennett.

Sobre a venda de "Apollo" e "Artemis", o especialista comentou que ambas peças permaneçam juntas como pendentes.

A primeira tinha sido inicialmente avaliada entre US$ 38 e US$ 50 milhões e apresentada como o diamante azul vivo sem defeitos maiores oferecidos em um leilão.

A estimativa do segundo, que tinha sido reconhecido "o tipo químico mais puro" entre os diamantes, estava entre os US$ 12,5 e US$ 18 milhões. EFE