INTERNET Pais viralizam ao levar faixa sincera a formatura: 'Não era o que queríamos"

Os pais da recém-formada em jornalismo Maysa Ferreira, de 22 anos, viralizaram nas redes sociais após uma homenagem muito sincera que fizeram para a filha durante a entrada dela na cerimônia de formatura. Os dois levaram uma faixa onde estava escrito: "Maysa, não era o que queríamos, mas formou. Seus pais". Aos risos, a jovem garante que tudo não passou de uma brincadeira.

"No ano passado a minha irmã se formou em Nutrição e eles levaram uma faixa 'Não fez mais do que a sua obrigação'. Todo mundo achou muito engraçado e eles prometeram fazer uma parecida para mim, mas não me contaram a mensagem", conta Maysa.

A formatura, na Universidade Federal do Tocantins, foi na noite da última sexta-feira (18) e desde então a foto vem sendo compartilhada na web.

Os pais da jovem, Ailton Cunha e Erlaine Ferreira, sempre sonharam com outra profissão para a filha, mas nunca deixaram de apoiar o sonho dela. "Eles queriam que eu fizesse Direito. Como eu sempre gostei muito de ler, eles achavam que Direito era a minha cara", explica a jornalista. "Mas eles sempre apoiaram e sempre tiveram orgulho de dizer que eu estava na faculdade pra todo mundo".

Um detalhe curioso é que a jovem não se imaginava fazendo Jornalismo até o final do ensino médio. "Eu pensava em fazer História, que sempre foi uma paixão, ou Direito mesmo. Mas quando eu descobri que existia Jornalismo na UFT decidi prestar o Enem".

Ainda procurando emprego, a jovem tem sonhos para o futuro. "O sonho mesmo é fazer uma especialização em Jornalismo de Moda. Falar sobre moda e atuar nessa área", diz. "Mas o que surgir eu estou topando", completa rindo.