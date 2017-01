AMOR Pai com câncer terminal passa seus últimos momentos buscando novo lar para o filho

Quando descobriu o câncer nove meses atrás, Nick Rose sabia que teria pouco tempo de vida. Pai solteiro, seu único pensamento ao receber o diagnóstico foi encontrar um lar adotivo para seu filho Logan, de quatro anos. E foi isso que ele fez em seus últimos meses. “Nada vinha antes de Logan. Ele estava sentindo muita dor no fim, mas o filho era sua vida”, contou o melhor amigo, Aaron Crompton. De acordo com ele, a mãe não convivia com o garoto desde que era bebê.

Nick faleceu no último dia 3 de janeiro e conseguiu uma nova família para Logan antes de partir. Sua irmã, Amy, abriu um financiamento coletivo online para angariar fundos para o funeral de Nick e o restante do dinheiro arrecadado será usado para a educação de Logan.

“Ele tentou se manter forte o máximo possível e com muita coragem conseguiu uma família adotiva para seu garoto antes de partir. Muitas pessoas o conheciam e têm boas coisas a dizer sobre ele. Ele será sentido por todos”, disse.