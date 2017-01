PRÊMIO Oscar 2017 tem seis indicações

para atores negros

Ao contrário de 2016, quando atores negros foram ignorados pela Academia de Artes e Ciência Cinematográficas de Hollywood, a lista do Oscar 2017 conta com o recorde de indicações: foram seis atores negros indicados no total.

Até agora, a premiação com mais negros indicados havia sido a de 2006, ano dos filmes Dreamgirls e Ray, com cinco.

No ano passado, todos os 20 indicados nas categorias de atuação eram brancos, o que gerou críticas nas redes sociais e a repercussão da campanha #OscarSoWhite (#OscarMuitoBranco). Para mudar essa imagem, em 2017 as seis principais categorias possuem pelo menos um diretor, atriz ou ator negro.

Este ano se destacam três filmes com atores e temática afro-americanos: Cercas, Estrelas além do tempo e Moonlight.

Entre os indicados à categoria de Melhor Filme está Cercas, estrelado por Denzel Washington e Viola Davis, ambos negros. Denzel Washington foi indicado a Melhor Ator e Viola Davis está na lista de Melhor Atriz Coadjuvante. O ator também dirigiu o filme.

O ano de 2017 também é o primeiro em que três atrizes negras são indicadas em uma mesma categoria, a de atriz coadjuvante. Além disso, Viola Davis se tornou este ano a primeira atriz negra a ser indicada três vezes ao Oscar.

O segundo mais indicado, Moonlight: Sob a luz do luar, foi dirigido, protagonizado e escrito por negros. O filme também teve a primeira indicação de uma mulher negra concocrrendo na categora de melhor edição: Joi McMillon. Moonlight concorre em oito categorias, assim como A Chegada. La La Land: Cantando Emoções, com 14 indicações, igualou o recorde de indicações de Titanic (1997) e A Malvada (1950).

Veja a lista de negros indicados ao Oscar 2017:

Melhor filme

Estrelas além do tempo (produtor Pharrell Williams)

Cercas (produtor Denzel Washington)

Melhor diretor

Barry Jenkins (Moonlight: Sob a luz do luar)

Melhor ator

Denzel Washington (Cercas)

Melhor atriz

Ruth Negga (Loving)

Melhor ator coadjuvante

Mahershala Ali (Moonlight: Sob a luz do luar)

Melhor atriz coadjuvante

Viola Davis (Cercas)

Naomi Harris (Moonlight: Sob a luz do luar)

Octavia Spencer (Estrelas além do tempo)

Melhor fotografia

Bradford Young (A chegada)

Melhor roteiro adaptado

Moonlight (Barry Jenkins)

Cercas (August Wilson – pseudônimo de Frederick August Kittel)

Melhor documentário

I am no your negro (Raoul Peck, produtor)

13th (Ava DuVernay, produtora)

Melhor edição

Joi McMillan (Moonlight: Sob a luz do luar)