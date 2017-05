EMPREENDEDORAS Oprah Winfrey lidera a lista 'Forbes' de celebridades mais ricas dos EUA em 2017

Com fortuna de US$ 3,1 bilhões, Oprah Winfrey lidera, entre as celebridades, o terceiro ranking anual da 'Forbes' de empreendedoras dos EUA. Na lista geral, divulgada no dia 17 de maio, a apresentadora é a terceira colocada.

As cantoras Madonna, Céline Dion, Beyoncé e Taylor Swift, com US$ 580 milhões, US$ 400 milhões, US$ 350 milhões e US$ 280 milhões, respectivamente, também compõem o quadro.

Para estimar os montantes, a Forbes avalia os bens individuais, o que inclui o valor das ações das celebridades em empresas públicas e privadas. Para essas mulheres sem conexões comerciais, os especialistas baseiam as estimativas em ganhos no decorrer da vida. Entre outros, os setores imobiliário e de arte também foram inseridos na conta dos patrimônios.

Para estrelar o ranking, o critério necessário é que as mulheres sejam americanas ou residentes permanentes no país, e tenham responsabilidade por grande parte de suas fortunas.

CONFIRA A LISTA DAS 9 FAMOSAS

1. Oprah Winfrey (US$ 3,1 bilhões)

2. Madonna (US$ 580 milhões)

3. Céline Dion (US$ 400 milhões)

4. Barbra Streisand (US$ 390 milhões)

5. Nora Roberts (US$ 365 milhões)

6. Beyoncé (US$ 350 milhões)

7. Danielle Steel (US$ 330 milhões)

8. Judy Sheindlin (US$ 300 milhões)

9. Taylor Swift (US$ 280 milhões)