Onda gigante misteriosa surge na atmosfera de Vênus

Os astrônomos encaram Vênus sob uma perspectiva bem interessante: eles costumam chamá-lo de “gêmeo malvado” da Terra. E a definição faz total sentido, já que ambos os planetas são rochosos e têm praticamente o mesmo diâmetro, mas as semelhanças param por aí. Mais próximo do Sol, as temperaturas na superfície venusiana superam os 400 graus Celsius e a pressão atmosférica de lá é 90 vezes maior que a daqui.

Ventos de ácido sulfúrico sopram a assustadores 350 quilômetros por hora — mais velozes que a própria rotação do planeta. Como prova de que coisas estranhas sempre podem ficar mais estranhas ainda, astrônomos japoneses publicaram essa semana um artigo no jornal Nature Geoscience em que descrevem uma gigante estrutura em forma de onda que brotou naquela caótica atmosfera.

Com tamanho estimado em 10 mil quilômetros, a estranha formação detectada em dezembro pela sonda japonesa Akatsuki se estende do polo norte ao polo sul de Vênus e se formou na atmosfera superior, a 65 quilômetros da superfície. Durante quatro dias seguidos, ela permaneceu implacavelmente imóvel, mesmo em meio aos violentos ventos sulfúricos. Depois se desmanchou.

Os astrônomos só conseguem pensar em um único fenômeno com essas características. “O presente estudo fornece evidência direta da existência de ondas de gravidade estacionárias e mostra mais a fundo que elas podem atingir uma escala muito grande — talvez a maior já observada no Sistema Solar”, reportam os pesquisadores no artigo.