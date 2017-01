CASAMENTO 'O segredo é entender o outro', diz casal

que celebra 70 anos de união

Com a cumplicidade no olhar e com as mãos dadas, o casal Benedita e Edésio Barreto comemora 70 anos de casamento. A união que começou em 1947 rendeu frutos: 9 filhos, 18 netos e 15 bisnetos. Eles se conhecem desde criança, quando moravam na área rural de Paraibuna.

Para marcar a data, a família realizou uma festa na noite deste sábado (27) para mais de 100 convidados em Jambeiro, interior de São Paulo.

“Nossos pais eram amigos, aos domingos ele vinha jogar futebol no sítio que eu morava. Nossos pais torciam e incentivavam muito a gente porque queriam unir as famílias. Quando começamos a namorar eu tinha 18 e ela 16”, contou Edésio, de 88 anos.

Eles lembram a diferença dos namoros daquela época com os de agora. "Dava 21h30, meu pai assobiava na porta de casa e eu tinha que voltar, não podíamos ficar sozinhos até nos casarmos. Ele deixava a gente namorar, mas ficava de olho", relembra Benedita, de 86 anos.

Apaixonados, dez meses depois eles se casaram em uma cerimônia simples na igreja Matriz de Santo Antônio, em Paraibuna. Na festa realizada em casa, os convidados foram recepcionados com bolo de fubá, pão e café com leite. "Foram 60 convidados, naquela época não tinha salgadinho, nem churrasco como tem hoje... Foi bem simples, mas com muito amor", relembra Benedita. Logo após o casamento vieram os filhos. "Um seguido do outro".

Hoje, Benedita diz que não consegue ficar longe do marido nem por um dia, mas não foi sempre assim. Para sustentar os filhos, ele trabalhava como administrador de fazendas e chegava a ficar três meses longe.

"Se ela vai passear com minha filha no centro da cidade, eu já fico ligando. Outro dia ela colocou um vestido curto e eu fiquei com ciúmes, mas estava linda. Então, ela me perguntou se eu casaria com ela daquele jeito. Me casaria com ela quantas vezes ela quisesse. Mesmo com as diferenças, gosto de tudo nela, ela é perfeita", concluiu.

Também por causa da profissão do Edésio, a família se mudou mais de 20 vezes para diferentes cidades. Sempre morando em fazendas.

"Nossa vida foi marcada por mudanças, mas sempre com muita união, sempre fomos muito grudados. Todos esses anos foram uma caminhada, mas nada que não pudéssemos enfrentar juntos. Ele é muito companheiro e sempre fez de tudo por mim, até hoje lava a a louça e descasca laranjas para mim", contou Benedita.

Segredo

Os dois não esperavam que o relacionamento iria chegar até as Bodas de Vinho, mas dizem que todo esse tempo foi pouco e que esperam muitos anos pela frente. Nesses 70 anos eles não se separaram nenhuma vez e contam que nunca tiveram uma briga feia.

"Claro que às vezes discordávamos um do outro, mas a gente pegava na mão um do outro e ficava tudo bem. Nunca fui dormir no sofá, nem discutimos na frente dos filhos.O segredo para um casamento duradouro é entender o outro e se colocar no lugar dele, concluiu Edésio.

As gerações têm orgulho do relacionamento do casal. "É uma honra ter os pais tão unidos. Sempre fico contando para os outros sobre o relacionamento deles. Esses dias mesmo, fui em uma loja e comecei a contar para a vendedora e ela disse que é uma benção essa comemoração. Somos felizes por participarmos desse momento que é tão raro hoje em dia", disse a professora Márcia Barreto, filha do casal.

Celebração

Desde os 25 anos de casamento, o casal comemora a data. Nos anos quebrados, eles fazem uma comemoração mais simples, em casa e com a família. Para os 70 anos, a festa começou a ser planejada com três meses de antecedência e dessa vez, para os convidados, não teve apenas café com leite.

"Escolhemos fazer em um salão, com direito a muito chopp, refrigerante, salgadinho", finalizou Benedita.