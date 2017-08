CIBERATAQUE Novo episódio de 'Game of

Thrones' vaza na internet

O quarto episódio da nova temporada de "Game of Thrones", intitulado "The Spoils of War", realmente vazou na internet, que amanheceu repleta de imagens do novo episódio nesta sexta-feira (4).

Contudo, a divulgação do próximo capítulo pode não estar relacionada ao ataque hacker sofrido pela HBO na última segunda (31). O vazamento veio do canal "Star India", um parceiro da HBO cujo logotipo aparece na cópia pirata do episódio, junto com o texto "apenas para visualização interna".

"Nós levamos esse vazamento a sério e imediatamente iniciaremos as investigações com nossos parceiros de tecnologia para determinar a causa", disse um representante da Star India à revista "Variety".

Esse não é o primeiro grande problema com vazamento de episódios de "GoT". Em 2015, pouco antes da estreia da quinta temporada, os quatro primeiro capítulos da série ficaram disponibilizados na internet.

Já circulam diversos links para o download do episódio, que será exibido oficialmente no próximo domingo (6).