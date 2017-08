ex-beatle Novo disco de Paul McCartney terá

música para Donald Trump

O próximo álbum de Paul McCartney terá uma música sobre o presidente norte-americano Donald Trump.

De acordo com o site "Liverpool Echo", o cantor fez o anúncio enquanto discursava para estudantes do Liverpool Institute of Performing Arts.

O ex-beatle não revelou se a faixa será contra ou a favor de Trump, mas disse que "às vezes a situação mundial é tão louca que você precisa falar sobre isso".

Durante o evento, ele também foi questionado se o grande número de plataformas musicais fazia com que fosse mais difícil ter suas canções ouvidas. "Eu não tenho certeza se é mais difícil, porque você ainda tem que ter uma boa música", respondeu.

Em março, McCartney anunciou seu novo álbum, que será produzido por Greg Kurstin, responsável por compor "Hello" junto com a cantora Adele.

"Ele é um cara ótimo. Greg é musical e é ótimo trabalhar com ele", afirmou McCartney. O nome e data de lançamento do novo disco ainda não foram anunciados.